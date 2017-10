contenty_official#Repost @ziozia_official・・・

#ジオジアXパク・ソジュン⠀⠀

ZIOZIA WINTER 2017

THE DAY AFTER⠀⠀

俳優パク・ソジュンと一緒にジオジア2017冬のグラビア映像を公開します。完璧な冬のスタイリングを披露したパク・ソジュングラビア映像をリグラムで、ジオジアが準備した贈り物をゲットしてください! ⠀⠀

[イベント参加方法】

1.ジオジアページ@ziozia_official良い必須!

2.#ジオジア冬映像表示

3.映像#リーグラム

✔下ハッシュタグ反映必須! ⠀⠀

#ZIOZIA#ジオジア#ジオジアXパク・ソジュン#パク・ソジュン#ジオジアパク・ソジュン⠀⠀

●イベント期間:10月27日〜11月5日(10日間)

●当選商品:セーター(3人)、パク・ソジュンサインカタログ(10人)

●当選者発表:11月31日の個別の連絡⠀⠀

#ジオジアイベント#parkseojun#パクソジュン#朴敘俊

#지오지아X박서준 ⠀⠀

ZIOZIA WINTER 2017

THE DAY AFTER ⠀⠀

배우 박서준과 함께한 지오지아 2017 겨울 화보 영상을 공개합니다. 완벽한 겨울 스타일링을 선보인 박서준 화보영상을 리그램하고, 지오지아가 준비한 선물을 겟하세요! ⠀⠀

[이벤트 참여방법]

1. 지오지아 페이지 @ziozia_official 좋아요 필수!

2. #지오지아겨울영상보기

3. 영상 #리그램

✔아래 해시태그 반영 필수! ⠀⠀

#ZIOZIA #지오지아 #지오지아X박서준 #박서준 #지오지아박서준 ⠀⠀

● 이벤트기간 : 10월 27일 ~ 11월 5일(10일간)

● 당첨상품 : 스웨터 (3인), 박서준 사인 카타로그(10인)

● 당첨자발표 : 11월 31일 개별연락 ⠀⠀

#지오지아이벤트 #parkseojun #パクソジュン #朴敘俊