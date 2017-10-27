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contenty_official＃Repost @ziozia_official・・・
＃ジオジアXパク・ソジュン⠀⠀
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ZIOZIA WINTER 2017
THE DAY AFTER⠀⠀
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俳優パク・ソジュンと一緒にジオジア2017冬のグラビア映像を公開します。完璧な冬のスタイリングを披露したパク・ソジュングラビア映像をリグラムで、ジオジアが準備した贈り物をゲットしてください！ ⠀⠀
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[イベント参加方法】
1.ジオジアページ@ziozia_official良い必須！
2.＃ジオジア冬映像表示
3.映像＃リーグラム
✔下ハッシュタグ反映必須！ ⠀⠀
#ZIOZIA＃ジオジア＃ジオジアXパク・ソジュン＃パク・ソジュン＃ジオジアパク・ソジュン⠀⠀
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●イベント期間：10月27日〜11月5日（10日間）
●当選商品：セーター（3人）、パク・ソジュンサインカタログ（10人）
●当選者発表：11月31日の個別の連絡⠀⠀
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＃ジオジアイベント#parkseojun＃パクソジュン＃朴敘俊
contenty_official#Repost @ziozia_official ・・・
#지오지아X박서준 ⠀⠀
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ZIOZIA WINTER 2017
THE DAY AFTER ⠀⠀
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배우 박서준과 함께한 지오지아 2017 겨울 화보 영상을 공개합니다. 완벽한 겨울 스타일링을 선보인 박서준 화보영상을 리그램하고, 지오지아가 준비한 선물을 겟하세요! ⠀⠀
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[이벤트 참여방법]
1. 지오지아 페이지 @ziozia_official 좋아요 필수!
2. #지오지아겨울영상보기
3. 영상 #리그램
✔아래 해시태그 반영 필수! ⠀⠀
#ZIOZIA #지오지아 #지오지아X박서준 #박서준 #지오지아박서준 ⠀⠀
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● 이벤트기간 : 10월 27일 ~ 11월 5일(10일간)
● 당첨상품 : 스웨터 (3인), 박서준 사인 카타로그(10인)
● 당첨자발표 : 11월 31일 개별연락 ⠀⠀
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#지오지아이벤트 #parkseojun #パクソジュン #朴敘俊
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