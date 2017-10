西海岸公園市営プールにて

メニュー

W-up 400m×1 SKPS

Drill 50m×4 Ba/Br 25m Drill/Swim (1-15)

Pull 100m×5 Fr HYP 3/4 (1-40)

Kick 50m×6 1〜4 Ba/Br Smooth 5〜6 Ba/Br 25m H/E (1-15)

Swim 50m×4 Ba/Br Form (1-15)

Easy 100m

Swim 50m×6 1〜4 Ba/Br 25m H/E 5 Easy 6 Br Hard (1-30)

Down 100m



Total 2100m

60分くらいで2100m



アップ

調子良く泳いでたけど最後のスイムで爪が剥げた

って言ってます付け根で二点付いてるけど…。

これでは泳げないので絆創膏貼って練習!



ドリル

バックは普通に泳げたけどブレは腰の位置が悪い…。



キック

絆創膏貼ってるから爪は気にならないはずだけど 何故か全力で蹴れない…。



スイム

フォーム練習はバックは普通。

ブレはドリル同様腰の位置が悪い…。

体幹トレーニング足りなかったかな…。



ハード練習はバック1本泳いだら絆創膏がとれて また貰って貼った!

お陰で2本しか泳げず…。

ラストのハードは全然ダメ…。

もう2週間後大会なのに…。



今回は役員に専念かな!(笑)



