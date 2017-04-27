¤³¤³¤«¤éËÜÊ¸¤Ç¤¹
¤Í¤³¥Ö¥í
¶á½ê¤ÎÇ­¤ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ä³Ú¤·¤¤Î¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤â¥Ö¥í¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇ¥³¥á¥ó¥È¤Ï´ÉÍý¿Í¤Î»ä¤¬Ä¾¤Á¤Ëºï½üÃ×¤·¤Þ¤¹¡£

½ñ¸ËÁ´ÂÎÉ½¼¨

NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤¬±¿ÍÑ³«»Ï¡ÄËÉºÒµ¡Ç½¤ò¶¯²½

NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤¬±¿ÍÑ³«»Ï¡ÄËÉºÒµ¡Ç½¤ò¶¯²½

  • みんカラ つぶやく
Á°¤Îµ­»ö ¼¡¤Îµ­»ö
NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë´ÖÃÇ¤Ê¤¯¶ÈÌ³¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¹ñ»Ù¼Ò¤Ë·úÀß¡£2017Ç¯5·î17Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£

NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦È¯¿®¤äÆ»Ï©À°È÷¤Î´Æ»ë¡¦À©¸æ¤ò¹Ô¤¦Æ»Ï©´ÉÀ©¶ÈÌ³¤ò24»þ´Ö365ÆüÂÎÀª¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ç³Æ»Ù¼Ò¤ÎÆ»Ï©´ÉÀ©¶ÈÌ³¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤¬²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½¸ÃæÀ©¸æµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·ÐÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÒ³²ÂÐ±þ·¿¤Î¸òÄÌ´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£

º£²óÃæ¹ñ»Ù¼Ò¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ç¤â¶ÈÌ³¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×´ÉÀ©µ¡Ç½¤òÉÕ²Ã¤µ¤»¤¿¡£

¸½ºß¡¢Æ»Ï©´ÉÀ©¶ÈÌ³¤Ï´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Î³Æ»Ù¼Ò¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤ÆÃÏ¶è¤ÎÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤¬µ¡Ç½Ää»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾ÃÏ¶è¤ÇÆ»Ï©´ÉÀ©¶ÈÌ³¤ò°ú¤­·Ñ¤°ÂÐ±þ¤¬½¼Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ»Ù¼Ò¤ÎÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×´ÉÀ©µ¡Ç½¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÒ³²»þµòÅÀµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£

Ãæ¹ñ»Ù¼Ò¤ÎÆ»Ï©´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¡Á7ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤âÂ»½ý¤·¤Ê¤¤·ú²°¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ²ÏÀîÈÅÍô¤òÁÛÄê¤·¡¢·úÊª¤ò¿ó¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈïºÒµòÅÀ¤Î¶ÈÌ³¤òÄ¹´ü´ÖÂåÂØ¼Â»Ü¤Ç¤­¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÎÊÝ¤ä´ØÀ¾¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÏÍýÅªÆÃÄ§¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³½¾»ö¼Ô¤Î±þ±çÇÉ¸¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£

ºÒ³²ÂÐ±þ·¿¤Î¸òÄÌ´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤òº£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¡ÊOpenFlow/SDNµ»½Ñ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢³Æ»Ù¼Ò¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤¹¤ë¡£
¡Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹ ÊÔ½¸Éô¡Ë
  • みんカラ つぶやく

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • Ì¾Á°
  • ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
  • ¥Ö¥í¥°

³«¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í

ËÜÊ¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø