¤³¤³¤«¤éËÜÊ¸¤Ç¤¹
¤Í¤³¥Ö¥í
¶á½ê¤ÎÇ­¤ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ä³Ú¤·¤¤Î¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤â¥Ö¥í¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇ¥³¥á¥ó¥È¤Ï´ÉÍý¿Í¤Î»ä¤¬Ä¾¤Á¤Ëºï½üÃ×¤·¤Þ¤¹¡£

½ñ¸ËÁ´ÂÎÉ½¼¨

ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ç»³²Ð»ö ´³¤Ð¤Ä½ªÂ©Àë¸À¸å½é

ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ç»³²Ð»ö ´³¤Ð¤Ä½ªÂ©Àë¸À¸å½é

7/9(Æü) 11:25ÇÛ¿®
ＡＦＰ＝時事
米カリフォルニア州、記録的な猛暑で山火事 干ばつ終息宣言後初
»³²Ð»ö¤Î±ì¤ò¸«¤ëÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¾ÃËÉ»Î¡Ê2016Ç¯9·î27Æü»£±Æ¡¢»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¡£¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡Û AFPBB News
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡ÊCalifornia¡Ë½£¤Ï8Æü¡¢5Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿´³¤Ð¤Ä¤Î½ªÂ©Àë¸À¸å¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Æ±½£¤Ïµ­Ï¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯¤Î»³²Ð»ö

¡¡Ìó2300¿Í¤Î¾ÃËÉ»Î¤¬¡¢·ÌÃ«¤äÆâÎ¦Éô¤ÎÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤ÏÆ±½£¤Î17¤«½êÁ°¸å¤Ç»³²Ð»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô¤ÎÂçÈ¾¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹â²¹·ÙÊó¤Ï¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡µ¤²¹¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊLos Angeles¡Ë¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç36ÅÙ¤È¤Ê¤ê1954Ç¯¤Îµ­Ï¿¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ËÌÀ¾¤Î¹Ù³°¥¦¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥Ò¥ë¥º¡ÊWoodland Hills¡Ë¤Ç¤Ï2006Ç¯¤Î42.2ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë42.8ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£

¡¡Æ±½£¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊJerry Brown¡ËÃÎ»ö¤Ï4·î¡¢5Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿´³¤Ð¤Ä¤Î½ªÂ©¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ß±«»þ¤È¹ß±«¸å¤Î¿å¤ä¤ê¤äÊâÆ»¤Ø¤Î¿å¤Þ¤­¤Ê¤É¤Î¶Ø»ß¡¢¼è¿å¸¢¼Ô¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡Û AFPBB News
¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û
ºÇ½ª¹¹¿·:7/9(Æü) 11:29
£Á£Æ£Ð¡á»þ»ö

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • Ì¾Á°
  • ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
  • ¥Ö¥í¥°

³«¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í

ËÜÊ¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø