¤³¤³¤«¤éËÜÊ¸¤Ç¤¹
ËÍ¤ÎÀ¤³¦
¶á½ê¤ÎÇ­¤ÈÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ä³Ú¤·¤¤Î¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤â¥Ö¥í¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇ¥³¥á¥ó¥È¤Ï´ÉÍý¿Í¤Î»ä¤¬Ä¾¤Á¤Ëºï½üÃ×¤·¤Þ¤¹¡£

½ñ¸ËÁ´ÂÎÉ½¼¨

Íè·î°ìÉô³«ÄÌ¤Ø¡¡¹â¾¾Æ»4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤Î¸«³Ø²ñ¡¡¹áÀî

Íè·î°ìÉô³«ÄÌ¤Ø¡¡¹â¾¾Æ»4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤Î¸«³Ø²ñ¡¡¹áÀî

10/24(²Ð) 18:50ÇÛ¿®
KSB瀬戸内海放送
¡¡4¼ÖÀþ²½¤Î¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶¤Î¸«³Ø²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¹â¾¾¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï¡¢¸½ºß¹â¾¾Åì¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÆÁÅç¸©¤ÎÌÄÌç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬2¼ÖÀþ¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤ä½ÂÂÚ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥¯¥¹¥³À¾ÆüËÜ¤¬4Ç¯Á°¤«¤é4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÌó52¥­¥í¤Î¤¦¤Á¡¢¹â¾¾Åì¤«¤éÄÅÅÄ´¨Àî¤Þ¤Ç¤Î6.7¥­¥í¤¬11·î21Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¿·¤¿¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë»°ÌÚ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÄ¹¤µ¤ÏÌó780¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¤ÏLED¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¾ÈÌÀ¤è¤êÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ÈÌÀ¤Î¼è¤êÂØ¤¨¹©»ö¤¬¸º¤êÄÌ¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷
¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û
ºÇ½ª¹¹¿·:10/24(²Ð) 18:50
KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • Ì¾Á°
  • ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
  • ¥Ö¥í¥°

³«¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í

ËÜÊ¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø