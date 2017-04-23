ヤフーオークション　201704

ヤフーオークション出品の詳細＆追加画像になります。











*F-14は武装パーツ、脚カバーは取り付けずに写真を撮りましたが全部品揃っています。

Photo_1 ヤフーオークション掲載画像の高解像版*F-14は武装パーツ、脚カバーは取り付けずに写真を撮りましたが全部品揃っています。







・Witty wings F-14A TOMCAT U.S.NAVY VF-84 JOLLY ROGERS 1:72 Scale

・RS猿島 Flight deck diorama シリーズ FDD030 1/72 US.NAVY CVN第4カタパルトDeck＆Catwalk 組立塗装完成品

ジェットブラストデフレクターは取り外し式になっています。

・フィギュア4体 (FUJIM 1/72 scale U.S.NAVY FLIGHT DECK CREW & CARRIER TRACTORから）組立塗装完成品

Photo_2 商品一覧・Witty wings F-14A TOMCAT U.S.NAVY VF-84 JOLLY ROGERS 1:72 Scale・RS猿島 Flight deck diorama シリーズ FDD030 1/72 US.NAVY CVN第4カタパルトDeck＆Catwalk 組立塗装完成品ジェットブラストデフレクターは取り外し式になっています。・フィギュア4体 (FUJIM 1/72 scale U.S.NAVY FLIGHT DECK CREW & CARRIER TRACTORから）組立塗装完成品







Photo_4 カタパルト部



Photo_3 Flight Deck＆Catwalk 全景Photo_4 カタパルト部







Photo_6 キャットウオーク



Photo_5 ジェットブラストデフレクターPhoto_6 キャットウオーク







F-14は主翼が可動します。

Photo_7F-14は主翼が可動します。