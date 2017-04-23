ライジング・サン 猿島工廠

ミサイル発射のＪアラートが発信されたら原発は止めなきゃね

全体表示

[ リスト ]

ヤフーオークション　201704

ヤフーオークション出品の詳細＆追加画像になります。

Photo_1 ヤフーオークション掲載画像の高解像版
イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

　*F-14は武装パーツ、脚カバーは取り付けずに写真を撮りましたが全部品揃っています。


Photo_2　商品一覧
イメージ 4

・Witty wings F-14A TOMCAT U.S.NAVY VF-84 JOLLY ROGERS 1:72 Scale
・RS猿島　Flight deck diorama シリーズ　FDD030 1/72　US.NAVY CVN第4カタパルトDeck＆Catwalk 組立塗装完成品
　　ジェットブラストデフレクターは取り外し式になっています。
・フィギュア4体　(FUJIM 1/72 scale U.S.NAVY FLIGHT DECK CREW & CARRIER TRACTORから）組立塗装完成品

Photo_3　Flight Deck＆Catwalk 全景
イメージ 5

　　　
Photo_4　カタパルト部
イメージ 6


Photo_5　ジェットブラストデフレクター
イメージ 7


Photo_6　キャットウオーク
イメージ 8


Photo_7　
イメージ 9

イメージ 10

F-14は主翼が可動します。

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

開く トラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ