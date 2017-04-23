ヤフーオークション　201704

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ヤフーオークション出品の詳細＆追加画像になります。
Photo_1 ヤフーオークション掲載画像の高解像版
*F-14は武装パーツ、脚カバーは取り付けずに写真を撮りましたが全部品揃っています。
Photo_2 商品一覧
・Witty wings F-14A TOMCAT U.S.NAVY VF-84 JOLLY ROGERS 1:72 Scale
・RS猿島 Flight deck diorama シリーズ FDD030 1/72 US.NAVY CVN第4カタパルトDeck＆Catwalk 組立塗装完成品
ジェットブラストデフレクターは取り外し式になっています。
・フィギュア4体 (FUJIM 1/72 scale U.S.NAVY FLIGHT DECK CREW & CARRIER TRACTORから）組立塗装完成品
Photo_3 Flight Deck＆Catwalk 全景
Photo_4 カタパルト部
Photo_5 ジェットブラストデフレクター
Photo_7
F-14は主翼が可動します。
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