正しい歴史認識・国益重視外交・核武装実現より転載

ノーベル文学賞の受賞が決まったカズオ・イシグロ氏は 「日本と日本人に非常に感謝」 と述べた。

ところが、毎日変態新聞は・・・

2015年6月、日系イギリス人作家のカズオ・イシグロさんが来日

毎日新聞の質問

「日本では、負の歴史をなかったことにし、例えばヘイトスピーチを容認するかのような排外的空気が強まっている。どう思うか?」

カズオ・イシグロの回答

「ほお……。初めて聞きました。本当ですか、なぜですか」 (中略) 「日本の現状については知識がないからコメントできません」

毎日新聞の妄想記事

『と残念そうだった。』

『その語り口からは日本でも記憶を奪おうとする動きがあるのでは、という懸念がうかがえた。』

『日本では近年、第二次世界大戦で犯した加害の歴史を封印したがる勢力が伸長し、内心の自由を抑圧したり集団的自衛権を一部容認したりする動きが続いている。』

>2015年6月、10年ぶりの長編小説として発表した「忘れられた巨人」(土屋政雄訳)の宣伝のため来日した際にインタビューした。「ほお……。初めて聞きました。本当ですか、なぜですか」。イシグロさんがソファから身を乗り出したのは、私が「日本では東日本大震災後、負の歴史をなかったことにし、例えばヘイトスピーチを容認するかのような排外的空気が強まっている。どう思うか」と問うた時だ。

2015年6月にわざわざ来日したカズオ・イシグロ氏に対して 「日本では負の歴史をなかったことにし、例えばヘイトスピーチを容認するかのような排外的空気が強まっている。どう思うか?」 などと唐突な質問する毎日新聞の記者は、どうかしている。



カズオ・イシグロ氏が 「ほお……。初めて聞きました。本当ですか、なぜですか」 と逆に問い質すのは、無理もない。



毎日新聞の記者はカズオ・イシグロから日本への批判を引き出したくて必死なのだが、まさに 「日本の恥」 だ!

>日本では近年、第二次世界大戦で犯した加害の歴史を封印したがる勢力が伸長し、内心の自由を抑圧したり集団的自衛権を一部容認したりする動きが続いている。

毎日新聞が主張する 「第二次世界大戦で犯した加害の歴史」 とは、具体的に何なのか?



毎日新聞記者の妄想の歴史を事実と決め付けるな!



私は、正しい歴史事実を封印するどころか、どんどん拡散して周知徹底するべきだと考えている。



正しい歴史事実と歴史認識を封印しているのは、毎日新聞をはじめとする日本のマスゴミなどの反日勢力の方だ!



しかも、毎日新聞は 「日本では近年、第二次世界大戦で犯した加害の歴史を封印したがる勢力が伸長し、内心の自由を抑圧したり集団的自衛権を一部容認したりする動きが続いている」 と述べているが、集団的自衛権を一部容認に結び付けることにも無理がある。

>「…日本の現状については知識がないからコメントできません」と残念そうだった。

オイオイ!



毎日新聞の 「日本では負の歴史をなかったことにし、例えばヘイトスピーチを容認するかのような排外的空気が強まっている。どう思うか?」 という質問に対し、カズオ・イシグロ氏が 「ほお……。初めて聞きました。本当ですか、なぜですか?… (中略) …日本の現状については知識がないからコメントできません」 と回答したのに、なぜ毎日新聞の記事では 『と残念そうだった。』 となるのか?!



妄想にしても酷過ぎて、完全な 捏造記事「フェイクニュース」 としか言い様がない!

>「でも、英国でも米国でも、この小説を自分たちに今起こっていることとして読んでくれる人は多いですよ」と語った。その語り口からは日本でも記憶を奪おうとする動きがあるのでは、という懸念がうかがえた。

オイオイ!



どうなってんだ?!



この毎日新聞記者の脳内妄想は?



毎日新聞記者は、何の脈絡もなく、唐突に 『その語り口からは日本でも記憶を奪おうとする動きがあるのでは、という懸念がうかがえた。』 と勝手にカズオ・イシグロ氏の気持ちを捏造するなよ!



失礼にも程がある!



こんな妄想記事、いや捏造記事(フェイクニュース)が許されて良いわけがない!



毎日新聞の記者は日本への批判コメントを引き出したくて 「日本では、負の歴史をなかったことにし、例えばヘイトスピーチを容認するかのような排外的空気が強まっている。どう思うか?」 と質問したのに対してカズオ・イシグロ氏が 「ほお……。初めて聞きました。本当ですか、なぜですか?(中略)日本の現状については知識がないからコメントできません」 と冷静に回答した。



毎日新聞記者の期待どおりの日本批判を一切引き出せなかったにもかかわらず、勝手に 『残念そうだった』 とか 『その語り口からは日本でも記憶を奪おうとする動きがあるのでは、という懸念がうかがえた。』 とかカズオ・イシグロ氏の気持ちを捏造するな!

▽カズオ・イシグロ氏の日本に対する本当の気持ち▽

「日本と日本人に非常に感謝」

今回毎日新聞が掲載したカズオ・イシグロ氏へのインタビュー記事を見て、平成15年(2005年)の韓国人記者による横綱朝青龍へのインタビューを思い出した。

▼痛快!朝青龍が韓国人を「キムチ野郎!」と一喝!▼

平成15年(2005年)、横綱朝青龍が一部の街宣右翼に街宣攻撃されたことがあった。



品格なき外国人横綱だったらから、愛国団体に攻撃されたというわけではない。



事の発端は、韓国人記者と朝青龍の以下のようなやり取りからだった。

――――――――――

韓国人記者「横綱はちゃんこ鍋が好きですか?キムチは食べないのですか?」



朝青龍「好きだ。キムチは食わんな」



韓国人記者「キムチは優秀な食べ物で体によく、食べれば食べるほど壮健になります」



朝青龍 「食べないと言っているだろうが!!」



韓国人記者「キムチはSARSも予防するし、たとえモンゴル人であろうとも食べなければならない」



朝青龍 「うるさい!キムチ野郎!」



韓国人記者「日本での差別はひどかったでしょう?」



朝青龍「いや、別になかったっス」



韓国人記者「隠さなくてもいいですよ。どんな差別にあいましたか?」



朝青龍「いや、だから特になかったっス」



韓国人記者「"特に"ってことは、やっぱりあったんじゃないですか?! どんな差別でした!?」



朝青龍 「だから、ねえって言ってんだろ!このキムチ野郎!!」

――――――――――

■ 「キムチ野郎」 と言われ右翼が決起??



実は例の” キムチ野郎” 発言が物議をかもした5月上旬から、複数の右翼団体がこれは聞き捨てならじと次々と”決起”。



相撲協会や、文部科学省の競技スポーツ課、九重親方の後援会事務所、はては首相官邸や日韓議員連盟会長の森善朗前首相などにも「朝青龍をどうにかしろ」と、執拗な抗議行動を繰り広げていたのだ。



なかには ”天覧相撲で弁当に排泄物を入れてやるぞ” と脅迫じみたものもあって相撲協会も一時は緊張状態になったという。



右翼に狙われた「朝青龍」〜週刊新潮2005年6月5日号

