１．期日・会場

平成29年7月１５日（土）大原運動公園

平成２９年７月１７日（月・祝）魚沼市月岡公園

２．集合・解散

両日とも10時30分集合

15日（土）は15時解散、 17日（月・祝）は未定（15時30分から16時30分の間）。 いずれも現地で

３．参加選手

15日（土）

内田渉太 小野塚颯吾 加藤健悠 小野塚成央 角本駿介 高橋希瑳 小川竜輝 小林吉平太 山本雄大 佐藤康史 水落蒼 原澤総愛 小野塚きい

17日（月・祝）

内田渉太 小野塚颯吾 加藤健悠 小野塚成央 角本駿介 高橋希瑳 小川竜輝 小林吉平太 山本雄大 佐藤康史 小川漣斗 桑原和康

４．持ち物

サッカーの用具（公式戦用ユニ） お弁当 水 スポーツドリンク 着替え タオル ゴミ袋 その他必要なもの

５．その他

（１）選手と保護者の打合せはしません。

（２）順位戦の結果、上位2チームは、秋の全国少年サッカー大会新潟県予選の１・２回戦がシードとなります

（３）3位以下のチームについても、順位戦の結果が全少県大会の組合せに反映されます。

（例）魚柏の上位チームは1回戦で他地区の下位チームと当り、魚柏の下位チームはは他地区の上位チームと当る、など。

