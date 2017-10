■セブンイレブンが出してる蒙古タンメン中本のカップメンに、チーズ入りのが発売されるんですね。

書くことが少ないので雑記を。■セブンイレブンが出してる蒙古タンメン中本のカップメンに、チーズ入りのが発売されるんですね。元のも食べたことはないんですが、美味しそうですね。ネットで話題になった食べ方を商品化したそうです。店でも一度は食べてみたいんですよね。

https://youtu.be/fJjGZkPl9Tw ■元ザ・ナイフのメンバーによるプロジェクト、フィーバーレイが新曲を公開してますね。これはザ・ナイフ同様、ヘンテコなエレクトロがきちっと鳴ってて良いですね。PVの世界観が常軌を逸していて理解が不能なのも良いですね。↓「To The Moon And Back」