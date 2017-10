2017 Summer Holiday 5

9時過ぎに起きると、横にはEM。 (はっきりと申し上げますが好みではありません。)

先に起きて、タバコを吸い、朝食を食べ、クリーニングを回収し帰宅。

まだ寝ている。とりあえずTwitterなんぞしながら時間つぶし

12時過ぎにとりあえず起こして、シャワーを浴びさせると、BoonBoon依頼。

体力の消耗が激しいものの、求められることは少ないので、当然ハッスルしておきます。

一戦終えて、小休止後に時間を確認すると15時(驚)。

出勤時間になったから出勤しろとEMに伝えてご帰宅を促し、部屋のクリーニングを依頼。 (No Chipと本人は言うものの、こっちが怖いのでTHB1,000を渡す)

クリーニングが終わるまで、とりあえずMassageに行きRelaxタイム。

Massage後にいつも通り、SlovenianBeerBarでコーヒータイム。

PoolGameなどなどをしながらまったり過ごしていると、EMがBarFine要請してきますが 今日はゆっくり寝たいから無理と伝えて、昨日の宿題嬢を探しにバチェラーへ。

バチェラーは3周年記念パーティ中らしく、宿題嬢を早々に発見。

Drinkがほしいとねだるので、男らしくテキーラー10杯進呈。 10杯を飲み干したところでさらにDrinkがほしいというのでプラス5杯。

100%潰しました。A go go のゲロ嬢が完成。

ママさんから使い物にならないからPayBarしろと言われるので 値段を聞くと2,000といわれるので拒否。 12時越えたら1500にするからと再交渉が入り、先払い。

その後、Soi Dianaのバービアで新規開拓を目論むも結局目をつけていた嬢には会えず 4目並べなどしながら時間つぶしをして、12時過ぎに迎えに行きますと、2階で死んでいたそうで そのままおんぶしてホテルに帰り、ゲロ介抱。

なんか、ゲロ介抱結構多い気がする。

翌日、昼過ぎまで滞在されてご帰還。No-Chip















Day 5.