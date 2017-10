KINAMAND 　　　　　中国先生　　　　　 　　　 Chinaman (2005)

今回は、なんとニコラス・ウィンディング・レフンが、出演してるのだ〜 ゚_゚



「Giftes eller med hjem - alt kan ske pa en grillbar」



結婚、家、総ては、中華料理店に?



コメディーなんだが、コレは結構やばい........................^^



デンマークに住む中年の男。

妻が家を出て行く。

冷蔵庫に食物がなくなり、初めて行った中華料理店、「九龍烤店」の鶏湯(チキンスープ)に涙が落ちる

早上好 Good morning

離婚届にサインと、金も要求される。

我們是一家子 We're fammily

馴染みになった中華料理屋の親父に、金をやるから、ビザが必要な妹と偽装結婚を、と頼まれる。

我們要結婚嗎? Should we marry?

そして言葉の通じない二人は一緒に暮らすことになる...................

你身体好嗎? How are you?

Refnの役は眼鏡の医師(ほんのチョイ役セリフあり)。

何故でたのかは分からない。

対不起 I'm sorry

まぁ、北欧中国ファンタジー。

我愛你 I love you



切ない感じも良かった。



で、久方ぶりに李香蘭を聴く。

この映画にぴったりだし、たまにはイイね。



8月には四人でBROGLD。(もしかしてこの面子で外食なんて初めて?)

9月にはなんとかパスすることができた。(長かったケド、ついに..........)

10月だが、未だに気が抜けてたままで。



もうすこしだけ、やる気を出さねば..............ってことで91点。

