1．京都学生祭典2017 フェスタ フィナーレ。フェスタ・マンダラ

京都学生祭典2017 フェスタ フィナーレ

2017年10月8日（日）岡崎イベント巡り、京都学生祭典2017 フェスタ フィナーレ。

連休2日目、午前親戚法事のあと、夕方から大急ぎで 京都遺産・岡崎地区巡り。

無鄰菴の秋風景、京都国際交流会館 日・タイ・カルチャー・フェアin京都2017、

動物園、みやこめっせ 石ふしぎ大発見展、京都学生祭典フェスタを巡った。

500枚撮って、日・タイ・カルチャー・フェアにつづき、第15回 京都学生祭典。

17時以降、岡崎プロムナード、平安神宮前ステージ、フィナーレ祭典を撮り巡った。

2．京都国際交流会館日・タイフェア（既報）、動物園（後日）のあと平安神宮前へ

3．第15回 京都学生祭典 パンフ。二条通 総合案内所。17時終了前着。

4．会場全体案内 看板。企画タイムスケジュール、ほとんど終了、縁日企画巡り

5．岡崎都市公園地図・概要。縁日店、協賛企業PRブースなど いっぱい。

6．同 岡崎都市公園 全体風景。縁日店、協賛企業PRブース 一巡り。

7．同 縁日店 京の味 美人 関係者いっぱい。

8．岡崎プロムナード、平安神宮前キセキステージへ。観衆超満員で観えず。

9．同 スケジュール グランドフィナーレ。表彰中？観えず横から。

10．全国おどりコンテスト 各ステージタイムテーブル。観られず思い出に2015年。

11．同 終了 彩ステージ。煌ステージ 収録映像映写中。

12．二条通 ロームシアター夕日を撮って、みやこめっせへ。

13．同 石ふしぎ大発見展。終了前に巡る。宝石、美人いっぱい（後日）

14．平安神宮前キセキステージに戻る。観衆いっぱい近寄れず。

15．平安神宮前キセキステージ 学生コレクション。全体ウオーキング中ズーム

16．同 全体ウオーキング ISO最大で 望遠撮り。

17．同 優勝チーム発表・表彰中。

18．同 優勝チーム発表・表彰中。

19．同 優勝チーム モデル ウオーキング。

20．つづきスペシャルコラボ 合唱Xプロジェクションマッピング。ゲスト 倉木麻衣

21．同 ゲストプレゼンター 倉木麻衣（第1回実行委員）ズームアップ、講評など

22．京炎 そでふれ！スペシャルバージョン披露。

23．最後に 総おどり。観衆も一緒に。

24．同 総おどり。観衆も一緒に踊る風景。あと来賓挨拶、閉幕宣言があるが・・・。

25．同 総おどり、プロジェクションマッピング、全体景観撮って帰る。

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