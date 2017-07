CHICAGO ¡ÖCHICAGO X¡× (1976 ¥¢¥á¥ê¥«)

満足度93点



アメリカのロック・バンドCHICAGOの8枚目のスタジオ・アルバム「CHICAGO X」を聴きました。



順調にAOR化を推し進めた作品だと思いました。これは今迄のアルバムを聴いていると何となく感じることですね。個人的には悪い方向性では無いと思います。同じような事をやっていても結局は、サウンドとして袋小路に入ってしまうのは、どんなバンドにとっても運命と言っても過言では無いですからね。その為、前進の意味を込めてサウンドを変化させるのは仕方の無い事だと思います。



面白いのは名曲IF YOU LEAVE ME NOWです。この曲は、アルバムを作り終えそうになった時に、何か足りないから、もう1曲を作る事になってPETER CETERAが即興的に作った曲らしいです。これはネットに載っていました。あの曲を即興ですか…やっぱり、PETERは才能があるんですね。それよりも、考えるべきは、アルバムの中でかなりサウンド的にかなり浮いている、この曲がバンドにとって初めてのシングル1位を獲ったことですよね。それにグラミーも獲っている事ですね。ここまでくると、確かにサウンドの方向性を、上記したAORに向かわせるのは自然なのかもしれませんね。長く書きましたが、この曲は名曲ですよね。



今迄のCHICAGOから考えるとアダルト・ポップですね。それがアルバムのチャート1位を逃してしまったのでしょうね。このサウンドを今迄のファンが好むのか…それは中々無い事なんだと思いますね。それでも、今までのアルバムに比べて劣るのか…う〜ん…もう、比べる様なサウンドでは無いですよね。ある意味、別バンドの作品だと言っても言い過ぎでは無いですからね…。この変化が、後々の80年代の音に変貌を遂げるとはね…。



明らかに初期CHICAGOからは、音楽性が変わってきました。でも、聴かせてしまう程のアダルト・オリエンテッドな感覚は好きですよ。



CHICAGO 「IF YOU LEAVE ME NOW (LIVE)」