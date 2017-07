男性の方は、みなさんご存知だと思います。





男性用便器で、用を足すとき、目の前に「一歩前へ」





という注意書きを目にすることがあると思います。





先日、立ち寄ったコンビニに…。























こんなのが貼られてました!





That's one small step for man, one giant leap for mankind.

ひとりの人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ。





〜ニール・アームストロング〜





さぁ!あなたも一歩前へ!!









すばらしい!

すばらしいセンスです。





よく目にするものとはチガウ。

知性を感じさせます!





…惜しむらくは全て読み終わるころには用を足し終わっているという…。