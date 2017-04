現在来日中のポール・マッカートニー、ツアーのリハーサル映像公開





月25日(火)より日本武道館を含む全4日間の来日公演『ワン・オン・ワン ジャパン・ツアー2017』をスタートさせたポール・マッカートニーが、同ツアーのリハーサル映像を公開した。







Paul McCartney - 'One On One' Rehearsals