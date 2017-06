『最高の一発』OST　夢は　訳

꿈은(夢は) キム・ミンジェ、YOUNHA





ジャブル ス イスル ゴラ センガケソ ネガ クムクォオン スンガンドゥル 잡을 수 있을 거라 생각했어 내가 꿈꿔온 순간들 つかむことができると思って 僕が夢見てきた瞬間

クレソ タンダンハゲ コロソ イユ オプヌン ミドゥム ハナ アンゴソ

그래서 당당하게 걸었어 이유 없는 믿음 하나 안고서 それで堂々と歩いて 理由もなく信念1つ抱いて

ポギハジ アンゴ ケソ ナアガミョン ヨルシミ チェソヌル タ ハダ ボミョン

포기하지 않고 계속 나아가면 열심히 최선을 다 하다 보면 諦めずにずっと進めば 一生懸命最善を尽くせば

ネ ヌン アペ ピョルチョジル ゴラゴ センガケネ

내 눈 앞에 펼쳐질 거라고 생각했네 目の間に広がると思った

キョルグゲン ジャプゲ ドェル ゴヤ キドヘ メイル

결국엔 잡게 될 거야 기도해 매일 結局はつかめることになる 祈って 毎日

アプマン ポゴ タルリョガ オドゥゴ カムカマン

앞만 보고 달려가 어둡고 캄캄한 前だけ見て走っていく 暗くて真っ暗な

トノル ソ クテン ブンミョン ファナン ピチ イスル ゴヤ

터널 속 끝엔 분명 환한 빛이 있을 거야 トンネルの先には 確かに明るい光がある

ヒマンエ ジャムギョソ ハノプシ タルリゴ タルリョソ

희망에 잠겨서 한없이 달리고 달렸어 希望に囲まれて 果てしなく走った

クレ ク ファナン ピチ ポゴ シポソ

그래 그 환한 빛이 보고 싶어서 そうさ その明るい光が見たくて

チョンマル チョグムマン ト ガミョン ドェル ゴ ガトゥンデ

정말 조금만 더 가면 될 것 같은데 本当に もう少しだけ行けばいいと思うのに

ソン ポドゥミョン タウル ゴリ ガトゥンデ ウェ ウェ

손 뻗으면 닿을 거리 같은데 왜 왜 手を伸ばせば触れる距離のようなのに なぜ なぜ

ジェジャリ ガトゥン ヌキム アジク プジョカン ゴヤ クチ

제자리 같은 느낌 아직 부족한 거야 그치 元の場所のような感じ まだ足りないんだ そうだろ

タシ タルリョガリョミョン ク チャムゴソ イロナヤジ

다시 달려가려면 꾹 참고서 일어나야지 また走っていくには じっと我慢して 立たなくちゃ

クンデ ネ ヒョンシルン カムダンハギ ヒムドゥン イリ ノム マナ

근데 내 현실은 감당하기 힘든 일이 너무 많아 でも僕の現実は耐えがたいことが とても多い

マチ ナル スロジゲ マンドゥリョヌン ゴチョロム マリャ

마치 날 쓰러지게 만들려는 것처럼 말야 まるで僕を倒れさせようとするように

チゴ シプジ アナソ パラガミョ ポティヌン ジュンインデ

지고 싶지 않아서 발악하며 버티는 중인데 負けたくなくてあがいて 耐えているところだけど

ネ モドゥンゴル タ パチョソ コ イルゴ シプン クミンデ

내 모든걸 다 바쳐서 꼭 이루고 싶은 꿈인데 僕の全てを捧げて 必ず叶えたい夢なのに

ハミョン ハルスロク ウェ ナル ヒムドゥルゲマン ヘ

하면 할수록 왜 날 힘들게만 해 すればするほど なぜかつらいだけで

ク カンジョラムル ウェ アラ ジュジ アヌン ゴンデ

그 간절함을 왜 알아 주지 않는 건데 その切実さを なぜ 分かってくれないのに

ウェ ナル カゴ ジャンナンチヌン ゴンデ マヌンゴル パラヌン ゲ アニャ

왜 날 갖고 장난치는 건데 많은걸 바라는 게 아냐 なぜ僕を手に入れていたずらするのか 多くのことは望んでない

クゴ タ ハナ プニンデ

그거 딱 하나 뿐인데 それ1つなのに

シガニ ジナル スロク ト ジュジョアンゴ シプル プニネ

시간이 지날 수록 더 주저앉고 싶을 뿐이네 時間が経つほど 座り込みたいだけ

セサンイ マンドゥン チェギメ ウェ ネガ トンジョジョヤ ドェ

세상이 만든 책임에 왜 내가 던져져야 돼 世の中が作った責任で なぜ僕が投げられなければいけない

ク アプムドゥル ドデチェ ウェ ネガ タ キョンドョネヤ ドェ

그 아픔들을 도대체 왜 내가 다 견뎌내야 돼 その痛みを 一体なぜ僕が全部耐えなければいけない

セサンイ ナル カマンドゥジ アナ クゴン ネ タシ アニンデ ラゴ マレ バド

세상이 날 가만두지 않아 그건 내 탓이 아닌데 라고 말해 봐도 世の中が僕をそっとしておかない それは僕のせいじゃないと言ってみても

ナヌン ピハゴ スムヌン ゴ パケ ハル ス オプソ シニ イダミョン チェバル トゥロジュソソ

나는 피하고 숨는 거 밖에 할 수 없어 신이 있다면 제발 들어주소서 僕は避けて隠れるほかない 神様がいるならどうか聞いてください

ネガ ハル ス イヌン ゲ イゴ プン インゲ ノムナド シロジョ 내가 할 수 있는 게 이것 뿐 인게 너무나도 싫어져 僕ができることはこれだけなのに あまりにも嫌で

ナン カシバギル メンバルロ ゴヌン ゴ パケ ハル ス オプジマン

난 가시밭길을 맨발로 걷는 거 밖에 할 수 없지만 いばらの道を裸足で歩くことしかできないけど

ヌン カムゴ マウムソゲ ウェチョ

눈 감고 마음속에 외쳐 i pray for my dream

目を閉じて心の中で叫ぶ i pray for my dream

タシ クムル クネ ネガ ウォネドン クム トゥ ソヌル モア キドヘ

다시 꿈을 꾸네 내가 원했던 꿈 두 손을 모아 기도해 また夢を見る 僕が望んだ夢 手を合わせて祈って

カクム モムチュォ ソソ ハヌル パラバ

가끔 멈춰 서서 하늘을 바라봐 時々立ち止まって空を見つめて

アジク ネゲン イロヤ ハル クミ イスニカ

아직 내겐 이뤄야 할 꿈이 있으니까 まだ僕には叶えなければいけない夢があるから

i have a dream woo woo i have a dream woo woo

クトプヌン チョルマン ソゲソ ナマン クェロウン ゴ ガギド ヘソジマン

끝없는 절망 속에서 나만 괴로운 거 같기도 했었지만 果てしない絶望の中で 僕だけが苦しいようだったけど

クジョ ネガ ハル ス イヌン ゴン カンジョラン パレムグァ キド プニジマン

그저 내가 할 수 있는 건 간절한 바램과 기도 뿐이지만 ただ僕ができるのは 切実な希望と祈りだけだけど

チョグムマン ト ポトョヤ ドェ ネ ジャリエ プロジミョン

조금만 더 버텨야 돼 내 자리에 부러지면 もう少し耐えなければいけない 僕の場所で折れたら

タシ プティミョン ドェ ト カンハゲ

다시 붙이면 돼 더 강하게 またくっつければいい もっと強く

パラミョン パラル スロク ト クェロウォジゴ

바라면 바랄 수록 더 괴로워지고 望めば望むほど もっと苦しくなって

タシ ト ウムチュリョ ドゥヌン ナル ヌグポダ

다시 또 움츠려 드는 나를 누구보다 また後ずさって 僕は誰より

チャル アルジマン ト シジャケヤジ

잘 알지만 또 시작해야지 よく分かっているけど また始めなくちゃ

スマン ボン ドェセギョドン キオケ チョガクドゥル ジュウォ タマヤジ

수만 번 되새겼던 기억의 조각들 주워 담아야지 数万回 再確認した記憶のかけら 拾って入れなくちゃ

ジナガヌン カジョンイル プン タマン シガニ ジナジ アヌン ゴ プン

지나가는 과정일 뿐 다만 시간이 지나지 않은 것 뿐 過ぎ行く過程の中で ただ時間が過ぎていかないだけ

ヌジョド クェンチャナ ムォ ジョム ヌジュミョン オテ クレ キョルグク オンジェガヌン コ

늦어도 괜찮아 뭐 좀 늦으면 어때 그래 결국 언젠가는 꼭 遅くてもいい ちょっと遅かったらどうだ? そうさ 結局いつかきっと

イルル テンデ ナムドゥルグァ ピキョハジド マ

이룰 텐데 so what 남들과 비교하지도 마 叶うはずなのに so what 人と比べるな

ネガ カゴ シプン ク キル チェミゲ コロガヌン ゴマン

내가 갖고 싶은 그 길을 재밌게 걸어가는 것만 僕が手に入れたい その道を楽しく歩いていくことだけ

ヒムドゥルミョン ジャムカン シオド ドェ タシ イロナル ゴニカ

힘들면 잠깐 쉬어도 돼 다시 일어날 거니까 つらかったら ちょっと休んでもいい また立ち上がれるから

チャル ハゴ イヌン ゴヤ クレ チグムチョロムマン

잘 하고 있는 거야 그래 지금처럼만 うまくできる そうさ 今みたいに

タシ クムル クネ ネガ ウォネドン クム トゥ ソヌル モア キドヘ

다시 꿈을 꾸네 내가 원했던 꿈 두 손을 모아 기도해 また夢を見る 僕が望んだ夢 手を合わせて祈って

カクム モムチュォ ソソ ハヌル パラバ

가끔 멈춰 서서 하늘을 바라봐 時々立ち止まって空を見つめて

アジク ネゲン イロヤ ハル クミ イスニカ

아직 내겐 이뤄야 할 꿈이 있으니까 まだ僕には叶えなければいけない夢があるから

i have a dream woo woo i have a dream woo woo

i have a dream woo woo i have a dream woo woo









作詞:김민재、 지훈 作曲:이승주 編曲:이승주、이라움

訳:ハチmax

