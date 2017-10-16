¤³¤³¤«¤éËÜÊ¸¤Ç¤¹
¾ÅÆî¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Æ
Å´Ê¬Ç»¤¤¤á¡£¹ñÅ´·¿¤è±Ê±ó¤Ë¡£ºÇ¶á¤Ï²¤½£Å´Æ»»£±ÆÀìÌç¡©

½ñ¸ËÁ´ÂÎÉ½¼¨

½©¤Î¥É¥¤¥Ä¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÎó¼Ö¤¿¤Á­£¡Á¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥ÈµÒ¼Ö

10·î8Æü¤ÎHauptbahnhof¡ÝOstbahnhof´Ö¤Î¶¶¾å¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Vectron¤¬²¿¤«¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¦¡¦¡¦
¥¤¥á¡¼¥¸ 1

²¿¤È¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥È¤ÎµÒ¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£¾å¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬(;^_^A
¥¤¥á¡¼¥¸ 2
Lokomotion½êÍ­Vectron MS,193 777¹æµ¡¸£°ú¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥ÈµÒ¼Ö

¤³¤ÎVectron¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë²ÔÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¼Ö¤Ç¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥È¤ÎµÒ¼Ö¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
µÒ¼Ö¤ÏÁ´Éô¤Ç12Î¾Äø¤Î¥Õ¥ëÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬Íè¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥µ¥¤¥É¤«¤é»£¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦

¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«»£¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£


ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢­
¡¡Tetsudo.com(Å´Æ»¥³¥à)

¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç´ØÏ¢µ­»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª

¥Ø¥ë¥×

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • Ì¾Á°
  • ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
  • ¥Ö¥í¥°

³«¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í

ËÜÊ¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø