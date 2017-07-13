

アンパンマンのちいさなおもちゃで遊んでみたよ！

小さいのに本格的な作りになっているよ★今回は自動販売機にくるまにテレビ！色んな仕掛けのあるボタンを押すと・・・！どうなるかな！？最後まで見てね★





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今日は「 ちいさなおもちゃであそぼう！アンパンマン おもちゃ 自動販売機 くるま テレビ」だよ！



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他にも色んな動画があるよ！

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❤❤❤アンパンマン❤❤❤おもちゃアニメ 歌って楽しい勇気りんりん





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