歌詞の引用というのは著作権の問題があるというので、歌詞のリンクだけ貼っておく。



ジェラス・ガイの歌詞*



今まで真剣にこの歌詞を読んだことなどついぞなかったが、ふとはまり込んでしまった。



冒頭に



I was dreaming of the past

and my heart was beating fast



I began to lose control

I began to lose control



〜〜〜



と、あるが、この最初の2行の事等今まで何も考えた事は無かったが、「あ〜その事言っているの」と分かった途端に、思わずこの歌詞に過集中を起こしてしまった。何をドリーミング・オブ・ザ・過去 かな、美しく言っているので、いい夢の事かなって、つい聞き流してしまう所ですが、続く歌詞が、and my heart was beating fast......... とあり、「キャ〜あの事」と気が付くと、むしろ嫌な感じになる。



サイコパスの事をうんざりする程読んだ直ぐ後だったので、今回は何かそういう見方でこの歌詞も読んでしまったのかもしれません。この曲は1971年に発表された曲だ。



この歌詞を続けて読んでいるうちに、またわたしは性懲りもなく悲しくなって泣いてしまった。



今まで気が付かなったが、この歌詞が何を言わんとしているのか、ひしひしと伝わってきて怖いくらいだった。



所々歌詞と歌詞の間に意味の論理的なつながりを見出せず、さらりと読み過ごしてしまいそうだが、「サイコパス? の気持ちで読むと」ちゃんとした論理的展開があり、啓蒙的なステップを順序良くその歌詞に込めているように理解できる。



何もジョン・レノンがサイコパスだったと言っているわけではない、芸術家としてそのような一面もあったろうが、更に歌詞を読むと、やはりサイコパスはこんな自然なものの感じ方を表現する必要性を内的にあまり持ち合わせてない様な気がするので、彼らとは紙一枚の所で違うだろう。



繊細な声色でしつこくなく歌っているので、なんか「あそ」とか聞き流してしまいそうだが、読む側の感性によってはかなり堪える歌詞内容だ。わたしは不覚にも号泣した。



I was feeling insecure ..............



まずい。



ここで、泣いてしまった。



ここのこの英語の語感だと、彼は何かを思い出して、その直後か、あるいは事が済んでからなのかわからないが、「やってしまった事」に対して、恐ろしくなって、震えて、悔いて、この言葉を言っているのだ。・・・・思い出しているのである。



そして



You might not love me anymore........



天才的な心理描写のように。ここで考えさせられたことは、病的な、あるいは犯罪的なサイコパスは、このようにきちっと自分を感じられないのではないだろうか、ということだ。この方は正常な自己愛を豊かに持っておられたと思います。



しかしこの歌詞のここの部分からは、寂しさが手に取るように伝わってくる。。。。



I was shivering inside

I was shivering inside



彼らは無神論者だったと思うのでこんな表現は不適切だと思うが、彼は神を失ったのだ。そして恐れおののいている。。。彼が殺めてしまったものは神に違いない。(注;婉曲的な意味です)













あまり、説明をしてしまうと、音楽を聴いて歌詞を読んで、自分で発見する喜びを奪ってしまうと思うので、これでお終い。













ただ人間として、生物として、一人の男性として、愛する女性のために、素直に、類まれな繊細な感性で「神を殺めた事」に恐れおののいて、苦しむ姿が、そこにはあり、感動せずにはいられません。







虚構の世界にのめり込んでいかなかった、とある男性の姿。。。。。。



怖ろしい様な必然を内的に持ちながら。



テッド・バンディーの成育歴の話を読み、自己愛の形成が非常に阻害された事を自分なりに発見したつもりになっているが、非常に寂しい生い立ちを持った驚くほど豊かな感性の持ち主というのはたまにいるのだ。



対象がどうであれ、何であれ、継続的に「愛そう」とする人達は愛するようになるし、自然な自己愛も紆余屈折をしながら、持つようになるのではないかという気がする。これは宗教とは別のものだが、準ずるもので宗教は「そのような意味における自然」を助けるべきだし、インスパイヤ―する役目を本来は負っていると思う。本来は。



そういう意味において、目的達成指向型の最近の日本の親達の子ども達への期待過剰を、わたしはきょうここで批判しておこうと思う。サイコパスをジャンジャン作っているようなものだ。



しかし正常な自己愛を持てないことがどんなに苦しい事か。











Lucy in UK

Fri21stApril2017













































何となく今日は1人でアイフォーン?にダウンロードしたミュージックの整理をしていて、ふと思い出したように、ジェラス・ガイが目に飛び込み思わず聞き入ってしまった。何度も何度も何度も(実はしつこいアホと前に誰かに文句をいわれたこともある・・・・否定できない)歌詞を読みミュージックに聞き入ってしまった。ここでテッド・バンディーの事を取り上げたばかりだったのでその事も頭にあった。歌詞の引用というのは著作権の問題があるというので、歌詞のリンクだけ貼っておく。今まで真剣にこの歌詞を読んだことなどついぞなかったが、ふとはまり込んでしまった。冒頭にI was dreaming of the pastand my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control〜〜〜と、あるが、この最初の2行の事等今まで何も考えた事は無かったが、「あ〜その事言っているの」と分かった途端に、思わずこの歌詞に過集中を起こしてしまった。何をドリーミング・オブ・ザ・過去 かな、美しく言っているので、いい夢の事かなって、つい聞き流してしまう所ですが、続く歌詞が、and my heart was beating fast......... とあり、「キャ〜あの事」と気が付くと、むしろ嫌な感じになる。サイコパスの事をうんざりする程読んだ直ぐ後だったので、今回は何かそういう見方でこの歌詞も読んでしまったのかもしれません。この曲は1971年に発表された曲だ。この歌詞を続けて読んでいるうちに、またわたしは性懲りもなく悲しくなって泣いてしまった。今まで気が付かなったが、この歌詞が何を言わんとしているのか、ひしひしと伝わってきて怖いくらいだった。所々歌詞と歌詞の間に意味の論理的なつながりを見出せず、さらりと読み過ごしてしまいそうだが、「サイコパス? の気持ちで読むと」ちゃんとした論理的展開があり、啓蒙的なステップを順序良くその歌詞に込めているように理解できる。何もジョン・レノンがサイコパスだったと言っているわけではない、芸術家としてそのような一面もあったろうが、更に歌詞を読むと、やはりサイコパスはこんな自然なものの感じ方を表現する必要性を内的にあまり持ち合わせてない様な気がするので、彼らとは紙一枚の所で違うだろう。繊細な声色でしつこくなく歌っているので、なんか「あそ」とか聞き流してしまいそうだが、読む側の感性によってはかなり堪える歌詞内容だ。わたしは不覚にも号泣した。I was feeling insecure ..............まずい。ここで、泣いてしまった。ここのこの英語の語感だと、彼は何かを思い出して、その直後か、あるいは事が済んでからなのかわからないが、「やってしまった事」に対して、恐ろしくなって、震えて、悔いて、この言葉を言っているのだ。・・・・思い出しているのである。そしてYou might not love me anymore........天才的な心理描写のように。ここで考えさせられたことは、病的な、あるいは犯罪的なサイコパスは、このようにきちっと自分を感じられないのではないだろうか、ということだ。この方は正常な自己愛を豊かに持っておられたと思います。しかしこの歌詞のここの部分からは、寂しさが手に取るように伝わってくる。。。。I was shivering insideI was shivering inside彼らは無神論者だったと思うのでこんな表現は不適切だと思うが、彼は神を失ったのだ。そして恐れおののいている。。。彼が殺めてしまったものは神に違いない。(注;婉曲的な意味です)あまり、説明をしてしまうと、音楽を聴いて歌詞を読んで、自分で発見する喜びを奪ってしまうと思うので、これでお終い。ただ人間として、生物として、一人の男性として、愛する女性のために、素直に、類まれな繊細な感性で「神を殺めた事」に恐れおののいて、苦しむ姿が、そこにはあり、感動せずにはいられません。虚構の世界にのめり込んでいかなかった、とある男性の姿。。。。。。怖ろしい様な必然を内的に持ちながら。テッド・バンディーの成育歴の話を読み、自己愛の形成が非常に阻害された事を自分なりに発見したつもりになっているが、非常に寂しい生い立ちを持った驚くほど豊かな感性の持ち主というのはたまにいるのだ。対象がどうであれ、何であれ、継続的に「愛そう」とする人達は愛するようになるし、自然な自己愛も紆余屈折をしながら、持つようになるのではないかという気がする。これは宗教とは別のものだが、準ずるもので宗教は「そのような意味における自然」を助けるべきだし、インスパイヤ―する役目を本来は負っていると思う。本来は。そういう意味において、目的達成指向型の最近の日本の親達の子ども達への期待過剰を、わたしはきょうここで批判しておこうと思う。サイコパスをジャンジャン作っているようなものだ。しかし正常な自己愛を持てないことがどんなに苦しい事か。Lucy in UKFri21stApril2017