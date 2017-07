今日、ご紹介するのは、Ahmad Jamal Trio の Complete Live At The Pershing Lounge 1958 (2007年) です。彼のライブアルバムなのですが、オリジナルは全8曲です。もともと収録した日のステージを演奏順に収録して再リリースしたのがこのアルバムです。何と12曲も追加したのです。聴き応えがありますね。Miles Davis がとても気に入っていたピアニストで、スリのバンドのピアニストには、「彼のような弾き方をしてくれ」と言っていたくらいです。今もなお、現役という息の長いプレイヤーです。

今日、採り上げるのは、Mppmlight In Vermont です。数多くのミュージシャンがカバーした名曲です。



Moonlight In Vermont / Ahmad Jamal Trio



