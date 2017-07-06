国土交通省、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協会）主催のセミナー、





「新たな住宅セーフティーネット制度 国土交通省住宅局」

と、





「福祉分野における居住支援 生活困窮者自立支援の立場から

厚生労働省社会・援護居 地域福祉生活困窮者自立支援室」





という２つのテーマのセミナーに参加しました。会場は満員御礼！





全国の府県や市区町村の各職員の方が沢山参加されていて、私の様な不動産宅地建物取引業者や司法書士、行政書士の先生はまだ少ない様でした。





今までの私の人生において、仕事や貢献ボランティアの立場で関わり携わってきた、





住まいに関する不動産賃貸、生活を支援する対象者、





・低所得者生活支援



・困窮者自立支援



・高齢者世帯生活支援



・独居老人生活支援、見守りサービス



・ひとり親、シングルマザー生活支援



・子育て世帯生活支援



・新婚世帯生活支援



・障害者世帯生活支援



・災害被災者世帯生活支援



・外国人労働者の労働力活用



・シェアハウス推進



・空きビルのコンバージョン



・空き家、空き室活用、資産活用



・大家さん、ビルマンションオーナー提案



・家賃収入の安定化





などの対象者、キーワードがここで出てきました(^O^) それぞれ私なりの解決策や解決出来る仲間がいる事柄ばかりです！





社会人となった私が約２０年間、ありとあらゆる学びや人々と創ってきた繋がりが、見事にここキーワードとなり一致しました♪





秋頃から本格始動の各種助成金案件ですが、内容を精査、勉強して把握しビルマンションオーナー様や大家さんに喜んで頂けるスキームを構築、提案致しますm(__)m♪























↓

F・P管財 メディア・マスコミ取材実績

http://www.ninbai-center.com/info/media.html



テレビ・新聞・雑誌など、各種マスメディアからの取材多数。

（ＮＨＫおはよう日本、ＮＨＫニュース関西、

テレビ朝日・報道ステーション、

みのもんたの朝ズバッ！、ＴＢＳ総力報道！THE NEWS、ひるおび！、

NHK経済ワイドvision e、TBSドキュメントナウ、MBSニュース、

よみうりテレビニュース、毎日新聞、朝日新聞、週刊ビル経営、夕刊フジ、

月刊宝島、テレビ・ラジオ取材、etc.）





任意売却の住宅ローン救済センター



■住宅ローン滞納時にはＦ・Ｐ管財の任意売却で生活再生、競売差押え回避を！

『住宅ローン救済センター』

http://www.ninbai-center.com





☆不動産競売を回避したい方や、家や店舗を買い戻したい！

又はリースバックや、マイホームにそのまま住み続ける策のことなら、 住宅ローン返済滞納時の駆け込み寺！

株式会社F・P管財 エフピーカンザイ

任意売却のススメ





不動産任意売却（リースバック、買戻し）で、競売回避を実現。

生活を守り、安定させ家族の幸せを取り戻します。

それを任意売却専門会社である、Ｆ・Ｐ管財が行います。





【裁判所正面で働く社長の、任意売却ブログ】

http://ameblo.jp/fpkanzaikitabata/



Name

株式会社 Ｆ・Ｐ管財 代表取締役 （※弊社で直接、ワケ有り物件買取中！）



高齢者支援団体 ＮＰＯ法人いきいきつながる会 理事



一般社団法人 日本金箔エステ協会 理事長



【生活再生、事業再生アドバイザー、リースバックコンサルティング】

北端 秀行 キタバタヒデユキ （きたばた ひでゆき）



Ａddress

本社 大阪市北区西天満4丁目6-4 堂島野村ビル1F

東京 東京都中央区銀座8丁目4-23 クレグラン銀座ビル



TEL 06-6360-5544

FAX 06-6360-5445



関連ホームページＵＲＬ























■メディア・マスコミ取材記録



============================

一般社団法人 日本金箔エステ協会

理事長

東京都港区青山5-10-11 二葉ビル8F

大阪市中央区淡路町3-4-8 リーガルタワー大阪17F

============================







”高齢者住宅いきいきセンター”

老人施設や、高齢者用賃貸物件をご紹介し、入居斡旋します。

http://ikiiki-center.com



“ＮＰＯ法人いきいきつながる会”

高齢者支援団体の理事を拝命しております。

http://ikiiki-shien.com/



”高齢者賃貸保証サービス”

シニア層専門の家賃保証。高齢で入居を断られた方必見！

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住宅ローン返済を滞納後の任意売却なら Ｆ・Ｐ管財（えふぴーかんざい）

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相談無料！

ＴＥＬ０６６３６０５５４４ ＦＡＸ０６６３６０５４４５



【重点対応地域】

関東・首都圏 ： 東京都、23区、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県

関西・近畿圏 ： 大阪府、大阪市、阪神間、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、奈良県、滋賀県、和歌山県

中部地方 ： 愛知県、名古屋





(株)F・P管財加盟団体

大阪府宅地建物取引業協会

大阪府中小企業家同友会 北支部

大阪府倫理法人会 大阪北区



・ＮＰＯ法人 コスモスサークル 会員



・ＮＰＯ法人 いきいきつながる会 理事



関連会社

・株式会社Ｍ＆Ａデータバンク（事業再生サポート特化）

「事業融資の返済が苦しい時期の相談窓口。解決策が見つかります！」

経営者再生、事業再生窓口 TEL06-6360-5544





高齢者支援団体 「NPO法人いきいきつながる会」 理事



”高齢者住宅いきいきセンター” 高齢者専門賃貸住宅紹介サイト

http://www.ikiiki-center.com/



”高齢者賃貸保証サービス” シニア層専門の家賃保証

http://p.tl/tgAM



一般社団法人 日本金箔エステ協会 理事長

http://www.kin89.com/



”NY発 ブランド腕時計 アイステック正規卸販売会社”

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空家問題の事なら。

〜空き家・空き部屋を管理して財産を守る〜



「一般社団法人 空き家巡回管理士検定協会」



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Ａｉｒｂｎｂ(エアービーアンドビー)(エアービーエヌビー)経営代行業

Airb&b、民泊運営代行、清掃代行、ゲストハウス部屋のセットアップ・コンサルティング 致します。





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民泊センター 国土交通省、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協会）主催のセミナー、「新たな住宅セーフティーネット制度 国土交通省住宅局」と、「福祉分野における居住支援 生活困窮者自立支援の立場から厚生労働省社会・援護居 地域福祉生活困窮者自立支援室」という２つのテーマのセミナーに参加しました。会場は満員御礼！全国の府県や市区町村の各職員の方が沢山参加されていて、私の様な不動産宅地建物取引業者や司法書士、行政書士の先生はまだ少ない様でした。今までの私の人生において、仕事や貢献ボランティアの立場で関わり携わってきた、住まいに関する不動産賃貸、生活を支援する対象者、・低所得者生活支援・困窮者自立支援・高齢者世帯生活支援・独居老人生活支援、見守りサービス・ひとり親、シングルマザー生活支援・子育て世帯生活支援・新婚世帯生活支援・障害者世帯生活支援・災害被災者世帯生活支援・外国人労働者の労働力活用・シェアハウス推進・空きビルのコンバージョン・空き家、空き室活用、資産活用・大家さん、ビルマンションオーナー提案・家賃収入の安定化などの対象者、キーワードがここで出てきました(^O^)それぞれ私なりの解決策や解決出来る仲間がいる事柄ばかりです！社会人となった私が約２０年間、ありとあらゆる学びや人々と創ってきた繋がりが、見事にここキーワードとなり一致しました♪秋頃から本格始動の各種助成金案件ですが、内容を精査、勉強して把握しビルマンションオーナー様や大家さんに喜んで頂けるスキームを構築、提案致しますm(__)m♪F・P管財 メディア・マスコミ取材実績テレビ・新聞・雑誌など、各種マスメディアからの取材多数。（ＮＨＫおはよう日本、ＮＨＫニュース関西、テレビ朝日・報道ステーション、みのもんたの朝ズバッ！、ＴＢＳ総力報道！THE NEWS、ひるおび！、NHK経済ワイドvision e、TBSドキュメントナウ、MBSニュース、よみうりテレビニュース、毎日新聞、朝日新聞、週刊ビル経営、夕刊フジ、月刊宝島、テレビ・ラジオ取材、etc.）任意売却の住宅ローン救済センター■住宅ローン滞納時にはＦ・Ｐ管財の任意売却で生活再生、競売差押え回避を！『住宅ローン救済センター』☆不動産競売を回避したい方や、家や店舗を買い戻したい！又はリースバックや、マイホームにそのまま住み続ける策のことなら、 住宅ローン返済滞納時の駆け込み寺！株式会社F・P管財 エフピーカンザイ任意売却のススメ http://www.fpkanzai.jp 不動産任意売却（リースバック、買戻し）で、競売回避を実現。生活を守り、安定させ家族の幸せを取り戻します。それを任意売却専門会社である、Ｆ・Ｐ管財が行います。【裁判所正面で働く社長の、任意売却ブログ】Name株式会社 Ｆ・Ｐ管財 代表取締役 （※弊社で直接、ワケ有り物件買取中！）高齢者支援団体 ＮＰＯ法人いきいきつながる会 理事一般社団法人 日本金箔エステ協会 理事長【生活再生、事業再生アドバイザー、リースバックコンサルティング】北端 秀行 キタバタヒデユキ （きたばた ひでゆき）Ａddress本社 大阪市北区西天満4丁目6-4 堂島野村ビル1F東京 東京都中央区銀座8丁目4-23 クレグラン銀座ビルTEL 06-6360-5544FAX 06-6360-5445関連ホームページＵＲＬ http://www.fpkanzai.com/group_top/ 『Ｆ・Ｐ管財 グループ』 http://www.ninbai-center.com/ 『住宅ローン救済センター』 http://www.kanri-center.com/ 『家賃滞納回収！ マンション管理費見直しセンター』 http://www.samuraicenter.com/ 『士業応援サイト ： サムライセンター』 http://ikiiki-center.com 『高齢者住宅いきいきセンター』■メディア・マスコミ取材記録 http://www.ninbai-center.com/info/media.html ============================一般社団法人 日本金箔エステ協会理事長東京都港区青山5-10-11 二葉ビル8F大阪市中央区淡路町3-4-8 リーガルタワー大阪17F============================”高齢者住宅いきいきセンター”老人施設や、高齢者用賃貸物件をご紹介し、入居斡旋します。“ＮＰＯ法人いきいきつながる会”高齢者支援団体の理事を拝命しております。”高齢者賃貸保証サービス”シニア層専門の家賃保証。高齢で入居を断られた方必見！住宅ローン返済を滞納後の任意売却なら Ｆ・Ｐ管財（えふぴーかんざい）【マイホーム競売回避相談所】任意売却とは http://www.fpkanzai.co.jp/ 相談無料！ＴＥＬ０６６３６０５５４４ ＦＡＸ０６６３６０５４４５【重点対応地域】関東・首都圏 ： 東京都、23区、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県関西・近畿圏 ： 大阪府、大阪市、阪神間、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、奈良県、滋賀県、和歌山県中部地方 ： 愛知県、名古屋(株)F・P管財加盟団体大阪府宅地建物取引業協会大阪府中小企業家同友会 北支部大阪府倫理法人会 大阪北区・ＮＰＯ法人 コスモスサークル 会員・ＮＰＯ法人 いきいきつながる会 理事関連会社・株式会社Ｍ＆Ａデータバンク（事業再生サポート特化）「事業融資の返済が苦しい時期の相談窓口。解決策が見つかります！」経営者再生、事業再生窓口 TEL06-6360-5544高齢者支援団体 「NPO法人いきいきつながる会」 理事”高齢者住宅いきいきセンター” 高齢者専門賃貸住宅紹介サイト”高齢者賃貸保証サービス” シニア層専門の家賃保証一般社団法人 日本金箔エステ協会 理事長”NY発 ブランド腕時計 アイステック正規卸販売会社”NY-icetek-brand空家問題の事なら。〜空き家・空き部屋を管理して財産を守る〜「一般社団法人 空き家巡回管理士検定協会」〜空き家、空き室、空室問題解決アドバイザー〜●インバウンド対策！民泊・ゲストハウス・旅館の運営代行、民泊清掃代行、民泊・ゲストハウス・旅館の立ち上げ、設立コンサルティング。「民泊・ゲストハウス代行業者一括見積りサイト」民泊センター http://www.minpaku-center.com Ａｉｒｂｎｂ(エアービーアンドビー)(エアービーエヌビー)経営代行業Airb&b、民泊運営代行、清掃代行、ゲストハウス部屋のセットアップ・コンサルティング 致します。「民泊・ゲストハウス代行業者一括見積りサイト」民泊センター http://www.minpaku-center.com