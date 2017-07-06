任意売却、リースバック、競売回避のF・P管財社長 心の再生ブログ

【裁判所正面で働く社長のブログです。 気楽にいらっしゃいまし。〜行列の出来る任意売却相談所 〜（競売回避と任意売却相談ブログ）】

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新たな住宅セーフティーネット制度　国土交通省住宅局 ケータイ投稿記事

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国土交通省、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協会）主催のセミナー、


「新たな住宅セーフティーネット制度　国土交通省住宅局」
と、


「福祉分野における居住支援　生活困窮者自立支援の立場から　
厚生労働省社会・援護居　地域福祉生活困窮者自立支援室」


という２つのテーマのセミナーに参加しました。会場は満員御礼！


全国の府県や市区町村の各職員の方が沢山参加されていて、私の様な不動産宅地建物取引業者や司法書士、行政書士の先生はまだ少ない様でした。


今までの私の人生において、仕事や貢献ボランティアの立場で関わり携わってきた、


住まいに関する不動産賃貸、生活を支援する対象者、


・低所得者生活支援

・困窮者自立支援

・高齢者世帯生活支援

・独居老人生活支援、見守りサービス

・ひとり親、シングルマザー生活支援

・子育て世帯生活支援

・新婚世帯生活支援

・障害者世帯生活支援

・災害被災者世帯生活支援

・外国人労働者の労働力活用

・シェアハウス推進

・空きビルのコンバージョン

・空き家、空き室活用、資産活用

・大家さん、ビルマンションオーナー提案

・家賃収入の安定化


などの対象者、キーワードがここで出てきました(^O^)それぞれ私なりの解決策や解決出来る仲間がいる事柄ばかりです！　


社会人となった私が約２０年間、ありとあらゆる学びや人々と創ってきた繋がりが、見事にここキーワードとなり一致しました♪


秋頃から本格始動の各種助成金案件ですが、内容を精査、勉強して把握しビルマンションオーナー様や大家さんに喜んで頂けるスキームを構築、提案致しますm(__)m♪










　
↓　
F・P管財 メディア・マスコミ取材実績
http://www.ninbai-center.com/info/media.html

テレビ・新聞・雑誌など、各種マスメディアからの取材多数。
（ＮＨＫおはよう日本、ＮＨＫニュース関西、
テレビ朝日・報道ステーション、
みのもんたの朝ズバッ！、ＴＢＳ総力報道！THE NEWS、ひるおび！、
NHK経済ワイドvision e、TBSドキュメントナウ、MBSニュース、
よみうりテレビニュース、毎日新聞、朝日新聞、週刊ビル経営、夕刊フジ、
月刊宝島、テレビ・ラジオ取材、etc.）　


　任意売却の住宅ローン救済センター

■住宅ローン滞納時にはＦ・Ｐ管財の任意売却で生活再生、競売差押え回避を！
『住宅ローン救済センター』
http://www.ninbai-center.com


　☆不動産競売を回避したい方や、家や店舗を買い戻したい！
　　又はリースバックや、マイホームにそのまま住み続ける策のことなら、 住宅ローン返済滞納時の駆け込み寺！
　　株式会社F・P管財　エフピーカンザイ
　　任意売却のススメ http://www.fpkanzai.jp
　
　
不動産任意売却（リースバック、買戻し）で、競売回避を実現。
生活を守り、安定させ家族の幸せを取り戻します。
それを任意売却専門会社である、Ｆ・Ｐ管財が行います。
　
　
【裁判所正面で働く社長の、任意売却ブログ】
http://ameblo.jp/fpkanzaikitabata/
　
Name
株式会社 Ｆ・Ｐ管財 代表取締役　（※弊社で直接、ワケ有り物件買取中！）

高齢者支援団体　ＮＰＯ法人いきいきつながる会　理事　

一般社団法人 日本金箔エステ協会 理事長

【生活再生、事業再生アドバイザー、リースバックコンサルティング】
北端 秀行　キタバタヒデユキ　（きたばた　ひでゆき）
　
Ａddress
本社 大阪市北区西天満4丁目6-4 堂島野村ビル1F
東京 東京都中央区銀座8丁目4-23 クレグラン銀座ビル
　
TEL 06-6360-5544
FAX 06-6360-5445
　
関連ホームページＵＲＬ
http://www.fpkanzai.com/group_top/ 『Ｆ・Ｐ管財 グループ』
　
　
http://www.ninbai-center.com/ 『住宅ローン救済センター』

http://www.kanri-center.com/ 『家賃滞納回収！　マンション管理費見直しセンター』
　
http://www.samuraicenter.com/ 『士業応援サイト ： サムライセンター』
　
http://ikiiki-center.com 『高齢者住宅いきいきセンター』
　
■メディア・マスコミ取材記録 http://www.ninbai-center.com/info/media.html
　
============================
　一般社団法人 日本金箔エステ協会
　理事長　
　東京都港区青山5-10-11　二葉ビル8F　
　大阪市中央区淡路町3-4-8　リーガルタワー大阪17F　
============================
　

　
”高齢者住宅いきいきセンター”
老人施設や、高齢者用賃貸物件をご紹介し、入居斡旋します。
http://ikiiki-center.com
　
“ＮＰＯ法人いきいきつながる会”　
高齢者支援団体の理事を拝命しております。
http://ikiiki-shien.com/
　
”高齢者賃貸保証サービス”　
シニア層専門の家賃保証。高齢で入居を断られた方必見！
http://p.tl/tgAM
　
　

住宅ローン返済を滞納後の任意売却なら　Ｆ・Ｐ管財（えふぴーかんざい）
【マイホーム競売回避相談所】
任意売却とは http://www.fpkanzai.co.jp/　
　

相談無料！
ＴＥＬ０６６３６０５５４４　ＦＡＸ０６６３６０５４４５
　
【重点対応地域】
関東・首都圏　：　東京都、23区、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県
関西・近畿圏　：　大阪府、大阪市、阪神間、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、奈良県、滋賀県、和歌山県
中部地方　：　愛知県、名古屋　
　

(株)F・P管財加盟団体
大阪府宅地建物取引業協会
大阪府中小企業家同友会　北支部
大阪府倫理法人会　大阪北区
　
　・ＮＰＯ法人 コスモスサークル 会員

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高齢者支援団体　「NPO法人いきいきつながる会」　理事　

”高齢者住宅いきいきセンター” 高齢者専門賃貸住宅紹介サイト　
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”高齢者賃貸保証サービス” シニア層専門の家賃保証　
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一般社団法人 日本金箔エステ協会　理事長　
http://www.kin89.com/　
　
”NY発 ブランド腕時計 アイステック正規卸販売会社”
http://ice-tek.jp/　

NY-icetek-brand
　


　
　空家問題の事なら。
　〜空き家・空き部屋を管理して財産を守る〜　

「一般社団法人　空き家巡回管理士検定協会」

　〜空き家、空き室、空室問題解決アドバイザー〜　
　

●インバウンド対策！
民泊・ゲストハウス・旅館の運営代行、民泊清掃代行、民泊・ゲストハウス・旅館の立ち上げ、設立コンサルティング。

「民泊・ゲストハウス代行業者一括見積りサイト」
民泊センター　http://www.minpaku-center.com


Ａｉｒｂｎｂ(エアービーアンドビー)(エアービーエヌビー)経営代行業　
Airb&b、民泊運営代行、清掃代行、ゲストハウス部屋のセットアップ・コンサルティング　致します。
　

「民泊・ゲストハウス代行業者一括見積りサイト」
民泊センター　http://www.minpaku-center.com

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