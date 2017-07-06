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国土交通省、（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんたい協会）主催のセミナー、
「新たな住宅セーフティーネット制度 国土交通省住宅局」
と、
「福祉分野における居住支援 生活困窮者自立支援の立場から
厚生労働省社会・援護居 地域福祉生活困窮者自立支援室」
という２つのテーマのセミナーに参加しました。会場は満員御礼！
全国の府県や市区町村の各職員の方が沢山参加されていて、私の様な不動産宅地建物取引業者や司法書士、行政書士の先生はまだ少ない様でした。
今までの私の人生において、仕事や貢献ボランティアの立場で関わり携わってきた、
住まいに関する不動産賃貸、生活を支援する対象者、
・低所得者生活支援
・困窮者自立支援
・高齢者世帯生活支援
・独居老人生活支援、見守りサービス
・ひとり親、シングルマザー生活支援
・子育て世帯生活支援
・新婚世帯生活支援
・障害者世帯生活支援
・災害被災者世帯生活支援
・外国人労働者の労働力活用
・シェアハウス推進
・空きビルのコンバージョン
・空き家、空き室活用、資産活用
・大家さん、ビルマンションオーナー提案
・家賃収入の安定化
などの対象者、キーワードがここで出てきました(^O^)それぞれ私なりの解決策や解決出来る仲間がいる事柄ばかりです！
社会人となった私が約２０年間、ありとあらゆる学びや人々と創ってきた繋がりが、見事にここキーワードとなり一致しました♪
秋頃から本格始動の各種助成金案件ですが、内容を精査、勉強して把握しビルマンションオーナー様や大家さんに喜んで頂けるスキームを構築、提案致しますm(__)m♪
↓
F・P管財 メディア・マスコミ取材実績
http://www.ninbai-center.com/info/media.html
テレビ・新聞・雑誌など、各種マスメディアからの取材多数。
（ＮＨＫおはよう日本、ＮＨＫニュース関西、
テレビ朝日・報道ステーション、
みのもんたの朝ズバッ！、ＴＢＳ総力報道！THE NEWS、ひるおび！、
NHK経済ワイドvision e、TBSドキュメントナウ、MBSニュース、
よみうりテレビニュース、毎日新聞、朝日新聞、週刊ビル経営、夕刊フジ、
月刊宝島、テレビ・ラジオ取材、etc.）
任意売却の住宅ローン救済センター
■住宅ローン滞納時にはＦ・Ｐ管財の任意売却で生活再生、競売差押え回避を！
『住宅ローン救済センター』
http://www.ninbai-center.com
☆不動産競売を回避したい方や、家や店舗を買い戻したい！
又はリースバックや、マイホームにそのまま住み続ける策のことなら、 住宅ローン返済滞納時の駆け込み寺！
株式会社F・P管財 エフピーカンザイ
任意売却のススメ http://www.fpkanzai.jp
不動産任意売却（リースバック、買戻し）で、競売回避を実現。
生活を守り、安定させ家族の幸せを取り戻します。
それを任意売却専門会社である、Ｆ・Ｐ管財が行います。
【裁判所正面で働く社長の、任意売却ブログ】
http://ameblo.jp/fpkanzaikitabata/
Name
株式会社 Ｆ・Ｐ管財 代表取締役 （※弊社で直接、ワケ有り物件買取中！）
高齢者支援団体 ＮＰＯ法人いきいきつながる会 理事
一般社団法人 日本金箔エステ協会 理事長
【生活再生、事業再生アドバイザー、リースバックコンサルティング】
北端 秀行 キタバタヒデユキ （きたばた ひでゆき）
Ａddress
本社 大阪市北区西天満4丁目6-4 堂島野村ビル1F
東京 東京都中央区銀座8丁目4-23 クレグラン銀座ビル
TEL 06-6360-5544
FAX 06-6360-5445
関連ホームページＵＲＬ
http://www.fpkanzai.com/group_top/ 『Ｆ・Ｐ管財 グループ』
http://www.ninbai-center.com/ 『住宅ローン救済センター』
http://www.kanri-center.com/ 『家賃滞納回収！ マンション管理費見直しセンター』
http://www.samuraicenter.com/ 『士業応援サイト ： サムライセンター』
http://ikiiki-center.com 『高齢者住宅いきいきセンター』
■メディア・マスコミ取材記録 http://www.ninbai-center.com/info/media.html
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一般社団法人 日本金箔エステ協会
理事長
東京都港区青山5-10-11 二葉ビル8F
大阪市中央区淡路町3-4-8 リーガルタワー大阪17F
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”高齢者住宅いきいきセンター”
老人施設や、高齢者用賃貸物件をご紹介し、入居斡旋します。
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“ＮＰＯ法人いきいきつながる会”
高齢者支援団体の理事を拝命しております。
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シニア層専門の家賃保証。高齢で入居を断られた方必見！
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相談無料！
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【重点対応地域】
関東・首都圏 ： 東京都、23区、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県
関西・近畿圏 ： 大阪府、大阪市、阪神間、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、奈良県、滋賀県、和歌山県
中部地方 ： 愛知県、名古屋
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大阪府宅地建物取引業協会
大阪府中小企業家同友会 北支部
大阪府倫理法人会 大阪北区
・ＮＰＯ法人 コスモスサークル 会員
・ＮＰＯ法人 いきいきつながる会 理事
関連会社
・株式会社Ｍ＆Ａデータバンク（事業再生サポート特化）
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高齢者支援団体 「NPO法人いきいきつながる会」 理事
”高齢者住宅いきいきセンター” 高齢者専門賃貸住宅紹介サイト
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”高齢者賃貸保証サービス” シニア層専門の家賃保証
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