押しつけられた知識よりも自ら考え抜く知性

『 What do you think ?』あなたはどう思うのか?______

この問いに答え続けることこそが

ビジネスや生きる上に於いて最も大切なこと!





考えることをしなくなった人間を

どんどん考え出した人工知能が凌駕する。





大切なことは押しつけられた知識や

枠組みを超える発想があるのかどうなのか?

_____________________________

そこで・・・・・・・・・・・

あるワークショップで、

参加者にこんな質問をしたことがありました。





========================

参加者の前にボールペンを1本出して、

売り方はどんな方法でも構いません!

このボールペンを1本

100万円で売ってきて下さい!

期日は一週間です。

=========================

参加者は12人でした。

参加者全員に向かって言いました。

『売れると思う人?』

すると誰も手を上げる人はいませんでした。

次に・・・・・・・・

『絶対に売れないと思う人?』

すると全員手をあげました。

実は参加者全員が部長職にある人たちです。

これじゃあ、キツイでしょう?





普通の人、あまり仕事ができない人たちは

『今あるもの』に捉われてしまい、

無意識に自分自身を縛りつけてしまいます。

『常識的に無理に決まっている!』といった

思い込みから必然的に思考停止へと向かう!

==============================

少なくとも仕事ができる人だと 思われたいのであれば、

自分自身の小さな枠組みに捉われない!

今までの自分を超える発想に至らなければ、成長はありませんね!

===============================

僕はこれを運転代行の乗務員さんたちに毎回、聞いておりますが、

今まで一人だけ、売れる方法を考えた人がいました。





__________________

ここで売れる方法を考える為の

エビデンスを紹介します。

みなさん!『経営資源』

という言葉を知っていますか?

__________________

これは『人』『モノ』『金』『情報』のことなのですが、

普通の人は何か新しいことをしようとする時、

自分自身が主体的にコントロールできる

経営資源の枠組みを超えられない!









よって、やる人がいなければ、売るモノがなければ、

仕入れるお金がなければ、 実際に売れるのかどうなのかといった

情報が入手できなければ、『無理』だと言います。





しかし、起業家やリーダーといわれる人たちは、

自分自身で必要な経営資源を 持っていなければ、

既存の経営資源の枠組みを超える発想なり理想を追求します。





つまり、ここでも方程式はこのようになります。

仕事ができない人は、仕事ができる人に使われ、

仕事ができる人は、お金のある人に使われ、

お金のある人は、発想や理想・夢のある人に使われる。

だから・・・・・・・・・

============================

What do you think ? (あなたはどう思うか?)

考えることを考え続けることが最も大切なことなのです。