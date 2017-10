😃「Where are their offices?」

(彼らの勤務先は何処ですか?)



☺「They Nikon.」

(彼らは Nikonニコン)





👆上記の会話は、こんな風に言ってる様な気がしませんか?



👇



😃「わぁー〜 銭 オフィシャル〜🎵」



☺「ゼネコン」





🙊💨💦 (ノ∀≦。)ノ😂💫とんでもない会話が〜🎵







※officialとは… #weblioから

