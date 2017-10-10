¡Ö¹ñ²ñÀ¯ºö¶É¡×¡Ö¸øÌ³¥ï¡¼¥¯¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡×¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²â¤¬´Ø¤Î¿Íºà¤Î¼õ¤±»®¤ò¤¤Á¤ó¤È¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢(5)
|
¡¦À¯¼£²È¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤äÉ¼Î¥¤ì¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ²þ³×¤äÇ¯¶â²þ³×¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£·ÐºÑ¤ÎÀ©ÅÙÈèÏ«¤¬·ã¤·¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨´±Î½¤ÈÀ¯¼£²È¤ÎÎô²½¤â¤Ò¤É¤¤¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¹ñÎ©¤Î¡ÖÀ¯¼£¸¦µæ½ê¡×¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬À¯¼£¤òÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÓÞ¾Ð¤Ë²Á¤¹¤ëÀ¯¼£¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢À¯¼£°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â³¹Ãæ¤Ç¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤âÀè¿Ê¹ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î´ã¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î¸å¿ÊÀ¡×¤òÄËÀÚ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½÷À¤¬Æ¯¤¯É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥à¤Ï¡¢¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÇÌ´¤ÎÏÃ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ø¥ë¥á¥¹¤¬ÆüËÜ¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦!?¿À¡¹¤ÎÀ¤³¦¤¬Ê¬¤«¤ë¥Á¥ã¥Í¥é¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥¦¥¹¤ÎÂçÅ·»È¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ø¥ë¥á¥¹¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÄÇ¯¿À¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ø¥ë¥á¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿À¤ÎÃæ¤Î²¦ÍÍ¡×¥¼¥¦¥¹¡¦¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¼ç¿À¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ÄÁÄ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅ·¾ÈÂç¸æ¿À¡Ê¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹¤ª¤ª¤ß¤«¤ß¡Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¿À¤Ç¥¢¥Ý¥í¡¦¥¯¥é¥¹¤Î¿À¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÀÍÍ¤ÎÃæ¤Î²¦ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¥¼¥¦¥¹¤ÏËâ¿À¤Î·ÏÎó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë(Bel)¡¢¥¯¥í¥à(Chrom)¡¢¡Ö¥Ð¥¢¥ë¿À(Baal)¡×¤â¡Ö¥¼¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ý¥í¡×¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¥Ë¥à¥í¥É¡×¡á¡Ö¥¢¥ó¥Á¡¦¥¥ê¥¹¥È¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥É¥ë»¥¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËüÊª¤ò¸«¤ëÌÜ¡×¤Ï¡¢¥Ë¥à¥í¥É¤ÎÊÒÌÜ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦ÉÔ»à¤Ç»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¿À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÀÎ¤Î¿À¡¹¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÍýÏÀÅª¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤´ñÀâ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦³Î¤«¤ËÊÆ¹ñÅª¤Ê»ñËÜ¼çµÁ¤â¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñÂÎÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¤ËÀ¤³¦¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ½¸À¼Ô¤Î¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2012Ç¯¤Î¥¢¥»¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Àº¿ÀÀ¤³¦¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ç¤â»ñËÜ¼çµÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤Ê¿Åù¤Ê¿À¤Î»Ò¤Îµ¡²ñ¶ÑÅù¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¦Çä¤Î¿À¥Ø¥ë¥á¥¹¤Î±Ñ¸ìÌ¾¤Ï¥¢¡¼¥¥å¥ê¡¼¡Ê¿åÀ±¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤«¤é¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¿Ê²½¤·¤¿Æ©ÌÀ¤Ê±§ÃèÁ¥¤Ç¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤Î±§Ãè¿Í¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¤Î£Õ£Æ£Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈµÏ¿¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿Í¤Ï³§¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Î°ÛÀ±¿Í¤À¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¿Í¤Ï³§¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Î¿À¡¹¤À¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±§Ãè¿Í¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¼ç¸¢¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ë¿Ê²½¤·¤¿±§Ãè¿Í¤¬¿Í´Ö¤ÎÀº¿ÀÂÎ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë»þÂå¤À¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Í´Ö¼«¿È¤¬¡ÖÊÑÍÆ¡×¡¢¡ÖÊÑÀ¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¢¤ëÃÎ¼±¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤È¡ÖÆüËÜ¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¯ÉÜ¤ÈÂç¤¤ÊÀ¯ÉÜ¤òÊ»Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹ñ²È¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ²ñ·×¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¹ñ²È¤Ç¤¹¤·¡¢¸ø±×Ë¡¿Í¤ÎÍ½»»¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾®¤µ¤ÊÀ¯ÉÜ¤ÈÂç¤¤ÊÀ¯ÉÜ¤òÈæ³Ó¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤À¤³¦Èæ³Ó¤Î¿ô»ú¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ²ÈÁÈ¿¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃ±½ã¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÆ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Îò»ËÅª¡¢À©ÅÙÅª¤Ê°ã¤¤¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½Æ¼Ò²ñ¤Î´í¸±À¡¢ÈÈºáÎ¨¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ä°åÎÅÊÝ¸±¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤âÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³Êº¹¤¬Âç¤¤¯¤ÆÀ¤³¦°ì½»¤ß¤ä¤¹¤¤¹ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ëº¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥Ø¥ë¥×¤Î»ñËÜ¼çµÁÀº¿À¤ò¿®¶Ä¤·¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤ò·ù¤¦¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤¿¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤âÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÀøºß°Õ¼±¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡££Î£Ð£Ï¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñµ¡´Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±ÄÍø´ë¶È¤âÍø±×¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤·ÐºÑ¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢£Î£Ð£Ï¤Î½¾¶È¼Ô¤ÎÀ¸³è¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ÎÊä½õ¶â¤ä´óÉÕ¶â¤ËÍê¤ë¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø±×¹½Â¤¤ò£Î£Ð£Ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤äÇÀ¶¨¤Ê¤É¤â£Î£Ð£Ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤µ¤é¿·¤·¤¤³µÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´óÉÕ¶â¤âÀÇÀ©¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¶¡¼¤Î¿¦¶È¤â³ÎÎ©¤·¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÉÈ¶À¯¼£¤«¤é¤Î²þ³×¤Ê¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤â»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«¸Ê²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì±¼çÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¸¦µæ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Ì±ÅÞÆâÉô¤Ç¤Ï¡ÖÁªµó¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¡¢Áªµó¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÁªµó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁª²ó¿ô¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹çÍýÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áªµó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±ø¿¦»ö·ï¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ»Ë¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï±ø¿¦»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï°ì¼ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥½¥óÁÈ¿¥¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤ÎÀ¯ÅÞÀ¯¼£¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¾ï¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÃÏÈ×¡¢´ÇÈÄ¡¢¥«¥Ð¥ó¡×¤ò¿Æ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿À¤½±µÄ°÷¤ÏÈæ³ÓÅª¶ìÏ«¤ò¤»¤º¤ËÅöÁª³¹Æ»¤òÊâ¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Íê¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤£±À¤µÄ°÷¤Ï¡¢Áªµó¤Ë¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£»ñ¶â¤ÎÁêÂ³¤ÎÌÌ¤ÇÀ¤½±¤ÏÍÍø¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ä¤Ï¤êÁªµó¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ¿¤¯¤È¿Í¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸å±ç²ñ¤¬Ì¿¹Ë¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÍîÁª¤¹¤ë¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅÞ¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ç½õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤¬Â³¤¯¸Â¤êÁªµó¤Ë½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÌá¤ì¤ë¿¦¤ä¿¦¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸å±ç²ñ¤ÎÁªµó¥Þ¥·¥ó¤Î¶¯¤µ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢½¾Íè¤«¤é¤ÎÁªµó¥Þ¥·¥ó¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýµÄ°÷¤Î¶áÌ¤Íè¤Î»Ñ¤Ï²¤ÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µÄ°÷¤ÎÎ®¤ì¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤Î¤¿¤á¤ËÅêÉ¼½ê¤Ë½Ð¸þ¤¯¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÌ±¼çÀ©¡×¤ÎÆ»¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äñ¹³ÀªÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áªµó·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÀ¯¼£¤·¤«»ä¤¿¤Á¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤âÀ¯¼£°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏÉ¬¤ºÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦À¯¼£²È¤¬À¯¼£³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡¢À¯¼£¸¥¶â¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤¬¹¶·â¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¿ÅÞÀ¯¼£²È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡Î§¤Ê¤É¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£»ñ¶â´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£²È¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤â¸·¤·¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤È¸À¤¦¿¦¶È¤âÀìÌç²½¡¢ÆÃ¼ì²½¡¢ÃÏ°è²½¤¬¤¹¤¹¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃöÀ¥Ä¾¼ùÃÎ»ö¤ÏÆÁ½§²ñ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é5000Ëü±ß¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¡Öº£¸å1Ç¯´Ö¤ÎÃÎ»ö¤ÎµëÍ¿¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¼¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¡Ê¡Ø¼·¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤Î¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¡Ë¤ÏÌ±¼çÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò¤È¤ëÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÀ¯ÅÞ¤äÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍîÁªµÄ°÷¤Ï¡¢ºÆÅÙ¡¢Áªµó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¤½±¤¬Áªµó¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¸å±ç²ñÁÈ¿¥¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µ¥ë¤¬ÌÚ¤«¤éÍî¤Á¤ì¤Ð¥µ¥ë¤À¤¬¡¢ÂåµÄ»Î¤¬Áªµó¤ËÍî¤Á¤ë¤È¥¿¥À¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÍîÁª¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áªµó¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥¸¥Ð¥ó¡¢¥«¥ó¥Ð¥ó¡¢¥«¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ñ¶â¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍîÁª¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸å±ç²ñ°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç¤¹¤ÈÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁªµóÌ±¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¸½ÌòÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¥â¡¼¥ì¥Ä¡¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¡¼¥ì¥Ä¤ËÆ¯¤¡¢Æ°¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤âÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤Ã¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ë»¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¤ÎÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤ÏÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦À¯¼£²È¤Ë¤ÏÍîÁª¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¡¢µÄ°÷¤Î·ÐÎò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÁªµÄ°÷¤Î¾õ¶·¤Ï¤Ò¤É¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÃæ·øµÄ°÷¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Î¤è¤¦¤Ë¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ËÁªµó¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ËÀ¯³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤Û¤«¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÁª¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦À¯¼£²È¤Î»Å»öÆâÍÆ¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ª¤â¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥Åª¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ê¤«¤Ã¤Æ¾Þ»¿¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ´±Î½¤â¶áÇ¯¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¼ºÀ¯¤ÎÂ¿¤¯¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÅýÀ©ÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£È¿´±Î½¤ÎÆ°¤¤¬Àª¤¤¤ò¤Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²Ð¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´±Î½À©ÅÙ¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¤ËÀ©ÅÙÈèÏ«¡¢Îô²½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô¾Ê¤ÎÅ·²¼¤ê¤¢¤Ã¤»¤ó¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¦´ë¶È¤Ï¥ê¥¹¥È¥é¤·¤Ê¤¤¤È¸½Âå¤Î·ã¤·¤¤·ÐºÑ´Ä¶¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¤É¤Î¹ñ¤â¥ê¥¹¥È¥é¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥®¥ê¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¹ñ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤äÂÉ¼è¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÂå²½¤ä²þ³×¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁýÀÇ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÊ¬ÇÛ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºâ¸»¤ò¤Ò¤Í¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹ÔÀ¯¡¢Î©Ë¡¡¢»ÊË¡¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¡¢¶áÂå²½¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö£³£Ó¡Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¡ÊÀÉ÷Â¯¡Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê±Ç²è¡¢Âç½°¸ä³Ú¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤ÇÂç½°¤ò¤·¤ÆÀ¯¼£¤òËº¤ì¤µ¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥À¥ä¤Î¥·¥ª¥ó¤ÎµÄÄê½ñ¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÊ¸½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬À¯¼£¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â²¿¤«¤Î·Àµ¡¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¯¼£ÍøÍÑ¼«Í³²½¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Î¸µÉôÄ¹¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÏÄµÊóµ¡´Ø¤Î¤Ê¤¤À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¹ñ¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÄµÊóµ¡´Ø¡×¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÄµÊóµ¡´Ø¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ï´û¤Ë¹ñ±×¤òÂç¤¤¯Â»¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ¯¼£²È¤â´±Î½¤âÀï¸å70Ç¯¤â¤¿¤Ä¤Î¤Ë¡¢ÄµÊóµ¡´Ø¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃæÁ¾º¬»á¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊªÀ¯¼£²È¤Ë¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÇÔÀï¸å¡¢ÀêÎÎ·³¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄµÊóµ¡´Ø¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÄµÊóµ¡´Ø¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤ÏÙÇÃ×»ö·ï¤Ë¤âÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¹ñ±×¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄµÊóµ¡´Ø¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ï»Ï¤á¤«¤éÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¡ÊÆÃ¼ìº¾µ½¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤âÈï³²¼Ô¤¬¹âÎð¼Ô¤ÇÈï³²³Û¤âÂ¿³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤·Ù»¡ÁÜºº¤ÎÎô²½¤¬±®¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â·Ù»¡¤ËÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤Ê¤¤ÆüËÜÅª¤Ê¸½¾Ý¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÙÇÃ×»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÌäÂê¤Ë¿ô½½Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯²ÈÂ²Ï¢Íí²ñ¤Î±¿Æ°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÙÇÃ×»ö·ï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤¤»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²Ï¢Íí²ñ¤ÎÁý¸µ¤µ¤ó¤â¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÅÞ¸øÇ§¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ½°µÄ±¡µÜ¾ëÆó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ4¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÇú·âÁõÃÖ¡×¤È¡ÖµëÌýÁõÃÖ¡×¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â²Á¤ÊºÇ¿·±ÔÀïÆ®µ¡¤âËÌÄ«Á¯¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¤Ë¤ÏÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÇú·âÁõÃÖ¡×¤È¡ÖµëÌýÁõÃÖ¡×¤ò³°¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÙÇÃ×»ö·ï¤âÂç¤¤¯³ÈÂç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏËÌÄ«Á¯¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÂáÊá»ö·ï¤äÆüËÜ³¤¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤Á¥»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê·Ù»¡¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÄµÊóµ¡´Ø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÈ¯³Ð¤òÃÙ¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö5Ãû±ß¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿ËÉ±ÒÍ½»»¤Ç¡¢¹â²Á¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Î¤Ê¤¤ÄÌ¾ïÊ¼´ï¤ò¾¯¿ô¤½¤í¤¨¤Æ¤â³ËÊ¼´ï¤äÀ¸Êª²½³ØÊ¼´ï¤òÇ®¿´¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼þÊÕ½ô¹ñ¤Ë¤ÏÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ïÊ¼´ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°ìÃÊ¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«±ÒÂâ¤Ë½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÎÁõÈ÷¤ò¤¹¤¹¤áÄÌ¾ïÊ¼´ï¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¡¢Áý¤¨¤Ê¤¤ÀÇ¼ý¡¢½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Ê¡»ãÍ½»»¤òºï¤ëºâÀ¯ÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢5Ãû±ß¤ÎËÉ±ÒÍ½»»¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤³¤½ÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò»ß¤á¤Æ¡¢ÄµÊóµ¡´Ø¤ÎÀßÎ©±¿±Ä¤Îºâ¸»¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¾Íè¤Ï¥¹¥¤¥¹·¿¤Î¡ØÌ±´ÖËÉ±Ò¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ¨¤Ï°ìÈÖ¤Î¼åÅÀ¡Ê³Ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¾Å·µ¤¡Ê¥Î¡¼Å·µ¤¡Ë¤Ê³Ë¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ë¤Î×ø³å¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â³Ë¤Ë¤Ï³Ë¤ò¡×¤È¤¤¤¦¹çÍýÅª¤Ê»×¹Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¦Âè£²¤Î¥Ö¥í¥°Ì¾¾Î¡§UFO¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É
¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë½»¤à±§Ãè¿Í¡¢Å·¹ñ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·Å¾À¸¤ÈØá°Í¤ò¼«Í³¤ËÁà¤ë¥·¥ê¥¦¥¹À±¿Í¤Î¿£Ì±À±¤¬¡¢ÃÏµå¤«¡©¡×¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Î¥·¥ê¥¦¥¹À±¿Í¤ÎÃÏµå»ÙÇÛ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ªÌ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¶âÈ±ÊË´ã¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥¬¥ë¥¿¤Î¥·¥ã¥ó¥Ð¥é¾ðÊó¤Î½¸ÂçÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö¶âÀ±¼Ø¿Í¤È²ÐÀ±Îî¿Í¤ÎÀïÁè¤Ï¤½¤Î¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö±ßÈ×¤Ï¿À¿Í¤ä°Û¿Í¡¢°Ëâ¤Î¾è¤êÊª¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¡×¡ÖÅ·»È¤Ï¿À¤ÎÈëÌ©ÄµÊó°÷¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¿À¤ÏºÇ½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥½¥ó¤Ê¤Î¤«¡×
¡ÖUFO¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡£UFOÌäÂê¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»à¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£UFO¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥½¥ó¤ÎÁÏºî¤Ê¤Î¤«¡×
¡ÖÁ´±§Ãè¤òÁÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÆú¤Î¿À¡¹¡É¤âÃÏµå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥½¥óÁÈ¿¥¤ËÆþ¤ë¤È¿À¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¶âÀ±¤Î¿À¡¹¤ÏÃÏµå¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥¤¥Ë¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥ê¡¼¥á¡¼¥½¥óËÜÉô¤òÀß¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö¹ñºÝÏ¢¹ç¤ÎÀßÎ©¤ËÆ°¤¤¤¿¥¥ê¥¹¥È¤ÎÀ±¡¢¥¢¥×À±¿Í¤È¤Ï¡×
¡Ö¿Í¤Ï³§¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Î°ÛÀ±¿Í¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê±§Ãè¿Í¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¼é¸îÎî¤äÇØ¸åÎî¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö¥»¥É¥Ê¾å¶õ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¡¼¥Æ¥ë¤Î¥·¥Æ¥£¤¬ÂÚ¶õ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ª£Õ£Æ£Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¯¼£
- >
- À¯³¦¤ÈÀ¯¼£³èÆ°
- >
- À¯ÅÞ¡¢ÃÄÂÎ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë