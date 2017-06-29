サクラクエスト主要スタッフ＆キャスト

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第1話「魔の山へ」
脚本：横谷昌宏、絵コンテ：増井壮一、演出：太田知章
総作画監督：関口可奈味、作画監督：三浦菜奈
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、門田丑松：斧 アツシ
門田 絹：槇原千夏、織部千登勢：伊沢磨紀
高見沢：小西克幸、山田：下野 紘
美濃：濱野大輝、サンダルさん：ヴィナイ・マーシー
源爺：チョー、赤爺：イッキ
辰爺：徳永英一郎、木春八重：仲村かおり
橋本：松本 忍、面接官：佐々健太
第２話「集いし五人の勇者たち」
脚本：横谷昌宏、絵コンテ：増井壮一、演出：大西景介
総作画監督：関口可奈味
作画監督：諏訪壮大、ハン・ミンギ
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
織部千登勢：伊沢磨紀、高見沢：小西克幸
山田：下野 紘、美濃：濱野大輝
サンダルさん：ヴィナイ・マーシー
アンジェリカ：森 なな子、鈴木エリカ：黒沢ともよ
野毛：上田燿司、配達業者：相馬康一
第３話「マンドレイクの叫び」
脚本：横谷昌宏、絵コンテ：平牧大輔、演出：本間 修
総作画監督：関口可奈味、作画監督：市原圭子
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
織部千登勢：伊沢磨紀、高見沢：小西克幸
山田：下野 紘、美濃：濱野大輝
金田一：野川雅史、野毛：上田燿司
アンジェリカ：森 なな子、鈴木エリカ：黒沢ともよ
緑川浩介：小林裕介、久米朋治：一条和矢
女子アナ：渡谷美帆、農作業の婆さん：片貝 薫
酒屋の店主：綿貫竜之介
第４話「孤高のアルケミスト」
脚本：横谷昌宏、絵コンテ：倉川英揚、演出：橋本千絵
総作画監督：関口可奈味、作画監督：日下部智津子
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
織部千登勢：伊沢磨紀、高見沢：小西克幸
山田：下野 紘、美濃：濱野大輝
サンダルさん：ヴィナイ・マーシー、ドク：山路和弘
アンジェリカ：森 なな子、一志：興津和幸
辰男：野瀬育二、四ノ宮貴之：楠見尚己
四ノ宮千賀子：今井詩子
第５話「ユグドラシルの芽生え」
脚本：横谷昌宏、絵コンテ：室井ふみえ
演出：太田知章
総作画監督：関口可奈味
作画監督：横山沙弓、渥美智也、市原圭子、Lee SANG JIN、森島範子、杉光 登
作画監督補佐：鈴木理沙、佐藤このみ、岡 辰也
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
高見沢：小西克幸、山田：下野 紘
美濃：濱野大輝、ドク：山路和弘
野毛：上田燿司、アンジェリカ：森 なな子
門田 絹：槇原千夏、一志：興津和幸
辰男：野瀬育二
第６話「田園のマスカレード」
脚本：入江信吾、絵コンテ・演出：平牧大輔
総作画監督：関口可奈味
作画監督：福井麻記、市原佳子、佐藤このみ、冨永詠一
作画監督補佐：杉本 登、森島範子、鍋田香代子、宮川智恵子、岩崎 亮
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
織部千登勢：伊沢磨紀、高見沢：小西克幸
山田：下野 紘、美濃：濱野大輝
金田一：野川雅史、野毛：上田燿司
サンダルさん：ヴィナイ・マーシー、緑川浩介：小林裕介
アンジェリカ：森 なな子、鈴木エリカ：黒沢ともよ
鈴木杏志：巽悠衣子、澤野 萌：水瀬いのり
葉山大雅：松風雅也、園田：浦山 迅
藤原：古川 慎、安田：八百屋 杏
チーフＤ：綿貫竜之介、カメラマン：西池修哉
第７話「煉獄の館」
脚本：入江信吾、絵コンテ・演出：倉川英揚
総作画監督：関口可奈味、作画監督：鍋田香代子
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
高見沢：小西克幸、山田：下野 紘
美濃：濱野大輝、サンダルさん：ヴィナイ・マーシー
アンジェリカ：森 なな子、緑川浩介：小林裕介
澤野 萌：水瀬いのり、葉山大雅：松風雅也
園田：浦山 迅、藤原：古川 慎
磯貝：相馬康一、チーフ助監督：綿貫竜之介
セカンド助監督：柳田淳一、撮影監督：イッキ
カメラマンの助手：手塚ヒロミチ
バイトの女の子：続木友子、老婆：渡谷美帆
通行人：佐々健太
第８話「妖精のレシピ」
脚本：入江信吾、絵コンテ：増井壮一、演出：西道拓哉
総作画監督：関口可奈味、作画監督：佐竹秀幸
作画監督補佐：石原彩子、宮永あずさ、阿部弘樹、西道拓哉
キャスト
木春由乃：七瀬彩夏、四ノ宮しおり：上田麗奈
緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美
香月早苗：小松未可子、門田丑松：斧 アツシ
織部千登勢：伊沢磨紀、山田：下野 紘
美濃：濱野大輝、四ノ宮さゆり：能登麻美子
熊野克己：羽多野 渉、四ノ宮貴之：楠見尚己
四ノ宮千賀子：今井詩子、四ノ宮雁十郎：古川伴睦
四ノ宮チヨ：有川知江、中山：中澤まさとも
業者：佐々健太
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