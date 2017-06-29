サクラクエスト主要スタッフ＆キャスト



第1話「魔の山へ」

脚本：横谷昌宏、 絵コンテ：増井壮一、 演出：太田知章 総作画監督：関口可奈味、 作画監督：三浦菜奈 キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、門田丑松：斧 アツシ 門田 絹：槇原千夏、 織部千登勢：伊沢磨紀

高見沢：小西克幸、 山田：下野 紘 美濃：濱野大輝、サンダルさん：ヴィナイ・マーシー 源爺：チョー、 赤爺：イッキ 辰爺：徳永英一郎、 木春八重：仲村かおり 橋本：松本 忍、 面接官：佐々健太

第２話「集いし五人の勇者たち」

脚本：横谷昌宏、 絵コンテ：増井壮一、 演出：大西景介

総作画監督：関口可奈味 作画監督：諏訪壮大、ハン・ミンギ キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

織部千登勢：伊沢磨紀、 高見沢：小西克幸 山田：下野 紘、美濃：濱野大輝 サンダルさん：ヴィナイ・マーシー アンジェリカ：森 なな子、鈴木エリカ：黒沢ともよ 野毛：上田燿司、 配達業者：相馬康一

第３話「マンドレイクの叫び」

脚本：横谷昌宏、 絵コンテ：平牧大輔、 演出：本間 修

総作画監督：関口可奈味、 作画監督：市原圭子 キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

織部千登勢：伊沢磨紀、 高見沢：小西克幸 山田：下野 紘、美濃：濱野大輝 金田一：野川雅史、 野毛：上田燿司

アンジェリカ：森 なな子、 鈴木エリカ：黒沢ともよ 緑川浩介：小林裕介、久米朋治：一条和矢 女子アナ：渡谷美帆、 農作業の婆さん：片貝 薫

酒屋の店主：綿貫竜之介

第４話「孤高のアルケミスト」

脚本：横谷昌宏、 絵コンテ：倉川英揚、 演出：橋本千絵

総作画監督：関口可奈味、 作画監督：日下部智津子 キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

織部千登勢：伊沢磨紀、 高見沢：小西克幸 山田：下野 紘、 美濃：濱野大輝 サンダルさん：ヴィナイ・マーシー、 ドク：山路和弘

アンジェリカ：森 なな子、 一志：興津和幸 辰男：野瀬育二、四ノ宮貴之：楠見尚己 四ノ宮千賀子：今井詩子

第５話「ユグドラシルの芽生え」

脚本：横谷昌宏、 絵コンテ：室井ふみえ 演出：太田知章 総作画監督：関口可奈味

作画監督：横山沙弓、渥美智也、市原圭子、Lee SANG JIN、森島範子、 杉光 登

作画監督補佐：鈴木理沙、佐藤このみ、 岡 辰也

キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

高見沢：小西克幸、 山田：下野 紘 美濃：濱野大輝、ドク：山路和弘 野毛：上田燿司、 アンジェリカ：森 なな子

門田 絹：槇原千夏、 一志：興津和幸 辰男：野瀬育二

第６話「田園のマスカレード」

脚本：入江信吾、 絵コンテ・演出：平牧大輔 総作画監督：関口可奈味

作画監督：福井麻記、市原佳子、佐藤このみ、 冨永詠一

作画監督補佐：杉本 登、森島範子、 鍋田香代子、宮川智恵子、 岩崎 亮 キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

織部千登勢：伊沢磨紀、 高見沢：小西克幸 山田：下野 紘、美濃：濱野大輝 金田一：野川雅史、 野毛：上田燿司

サンダルさん：ヴィナイ・マーシー、 緑川浩介：小林裕介 アンジェリカ：森 なな子、 鈴木エリカ：黒沢ともよ 鈴木杏志：巽悠衣子、澤野 萌：水瀬いのり 葉山大雅：松風雅也、 園田：浦山 迅

藤原：古川 慎、 安田：八百屋 杏 チーフＤ：綿貫竜之介、カメラマン：西池修哉

第７話「煉獄の館」

脚本：入江信吾、 絵コンテ・演出：倉川英揚 総作画監督：関口可奈味、作画監督：鍋田香代子 キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

高見沢：小西克幸、 山田：下野 紘 美濃：濱野大輝、サンダルさん：ヴィナイ・マーシー アンジェリカ：森 なな子、緑川浩介：小林裕介 澤野 萌：水瀬いのり、 葉山大雅：松風雅也

園田：浦山 迅、 藤原：古川 慎 磯貝：相馬康一、チーフ助監督：綿貫竜之介 セカンド助監督：柳田淳一、 撮影監督：イッキ

カメラマンの助手：手塚ヒロミチ バイトの女の子：続木友子、老婆：渡谷美帆 通行人：佐々健太

第８話「妖精のレシピ」

脚本：入江信吾、 絵コンテ：増井壮一、 演出：西道拓哉

総作画監督：関口可奈味、 作画監督：佐竹秀幸

作画監督補佐：石原彩子、宮永あずさ、 阿部弘樹、西道拓哉 キャスト

木春由乃：七瀬彩夏、 四ノ宮しおり：上田麗奈 緑川真希：安済知佳、織部凛々子：田中ちえ美 香月早苗：小松未可子、 門田丑松：斧 アツシ

織部千登勢：伊沢磨紀、 山田：下野 紘 美濃：濱野大輝、四ノ宮さゆり：能登麻美子 熊野克己：羽多野 渉、 四ノ宮貴之：楠見尚己

四ノ宮千賀子：今井詩子、 四ノ宮雁十郎：古川伴睦 四ノ宮チヨ：有川知江、中山：中澤まさとも 業者：佐々健太

