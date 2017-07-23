¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤È¥µ¥¹¡¼¥ó¤Î¶²ÉÝÀ¯¼£¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÆ°ÊªËÒ¾ì¡Ù

|
¡¡º£Æü¤â¡¢¸ÅÂå¡¦ÃæÀ¤»Ë¸¦µæ²È¤ÎÁÒÀ¾Íµ»Ò¤¬µ»ö¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÚ¡×¤ò¤á¤°¤ë¾®Àâ¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Øê¤¤Î²¦¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ëGeorge¡¦Orwell¡Ê£±£¹£°£³¡Á£±£¹£µ£°Ç¯¡Ë¤Î¡ØÆ°ÊªËÒ¾ìAnimal Farm¡Ù¤¬»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Øê¤¤Î²¦¡Ù¤ÈÆ±Ç¯¡¢£±£¹£´£µÇ¯£¸·î¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢ÇÏ¡¢µí¡¢·Ü¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤ÎÊë¤é¤¹¡Æ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤µ¤ó¡Ç¤ÎËÒ¾ì¤Ë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÆÚ¤¬¸½¤ì¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÎÆÈºÛ¶²ÉÝÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÚ¤¬¥Þ¥é¡¼¥Î¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤â¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ä¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×ÁÈ¿¥¤ÎÌäÂê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®Àâ¤Ë½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ô¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤ÎÍèÎò¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢£±£¹£²£²Ç¯¤«¤é£±£¹£²£·Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ó¥ë¥Þ¤Î¥¤¥ó¥ÉÄë¹ñ·Ù»¡the Indian Imperial Police in Burma¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
①£±£¸£·£·Ç¯¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤¬¡Ö¥¤¥ó¥É¹ÄÄë¡×¤ò¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤¬ÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥á¥ó¥Ç¥ë¥¹¥¾¡¼¥ó¤¬¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤Î¤¿¤á¤Ëºî¶Ê¤·¤¿¡Ø²Î¤ÎÍã¡Ù¤Ë¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍýÍ³¡Ë¡£
②¥Ð¥°¥À¥Ã¥È¡¦¥æ¥À¥ä½Ð¿È¤Î¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤Î¥µ¥¹¡¼¥ó²È¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¿¢Ì±ÃÏ²½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åì¥¤¥ó¥É²ñ¼Ò¤È·ëÂ÷¤·¤ÆÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×ÁÈ¿¥¤¬¡¢»ÙÇÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¡££¶·î£±£¶ÆüËÜ¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¼Ò²ñ¤Ï¡¢¡ÖÇò¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤È¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇò¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤Ï¥ô¥¡¥¤¥·¥ã¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥¹¥È¤Î¥µ¥Ö¡¦¥«¡¼¥¹¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë²òÊüÅÛÎì¤ä¸½ÃÏ¤äÃæ¶áÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î½÷ÀÅÛÎì¤È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥É¥é¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥¹¥È¤Î¥µ¥Ö¡¦¥«¡¼¥¹¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¥Ð¥é¥â¥ó¢Í¥¯¥·¥ã¥È¥ê¥¢¢Í¥ô¥¡¥¤¥·¥ã¢Í¥·¥å¡¼¥É¥é¢Í¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ô¥¡¥¤¥·¥ã¤è¤ê¾å¤Î£³¥«¡¼¥¹¥È¤Î»ÒÄï¤Ï¡¢£µ¡¢£¶ºÐ¤Ç³ØÌä¤ò»Ï¤á¤ëÄÌ²áµ·Îé¤ò¤Ä¤¦¤¸¤ÆÆóÅÙÌÜ¤ÎÃÂÀ¸¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥É¥é¤Ï¡¢Æ°Êª¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¡Ø¥¤¥ó¥É¡¦¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¸÷¤È°Ç¡Ù¡¢ÊÇ£±£µ£²¡Ë¡£
¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÆ°Êª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö±£¤ì¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤ä¥µ¥¹¡¼¥ó²È¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥é¡¼¥Î¡ÊÆÚ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¹Í¤¨¤¢¤ï¤»¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¡¼¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢¡Ö¹õ¤¤¥æ¥À¥ä¿Í¡×¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÁÈ¿¥»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤ä¥µ¥¹¡¼¥ó²È¤ò¡ÖÆÚ¡×¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ËÓÈ¤¨¤Æ¾®Àâ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¯¼£
- >
- ¹ñºÝ¾ðÀª
- >
- ¤½¤ÎÂ¾¹ñºÝ¾ðÀª
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë