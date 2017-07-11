怪しすぎるな〜^^;

今回島津の地薩摩で震度５強、去年はは細川の地熊本での大地震、６年前は伊達の地で東日本大震災〜^^;

どうもイエズス会と繋がってそうな地で大きな地震が多いな〜^^;

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ここね〜↓↓







松平の称号を与えられた外様大名家



* 「備考」欄の記載のうち、四品は四品（四位）以上に昇進する大名家、国持大名は国主、殿上元服は世嗣の殿上元服、賜諱は偏諱の授与をそれぞれ意味する。



家名 領国等 本来の姓 備考



松平家 加賀藩 前田氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 越中富山藩 四品



松平家 加賀大聖寺藩 四品



松平家 仙台藩 伊達氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 薩摩藩 島津氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 長州藩 毛利氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 筑前福岡藩 黒田氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 安芸広島藩 浅野氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 広島新田藩



松平家 肥前佐賀藩 鍋島氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 備前岡山藩 池田氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 因幡鳥取藩 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 鹿奴藩（鳥取藩支藩）



松平家 若桜藩（鳥取藩支藩）



松平家 播磨山崎藩→福本藩 一時期、交代寄合（旗本）となる。



松平家 赤穂藩 四品。後に改易される。



松平家 平福藩



松平家 阿波徳島藩 蜂須賀氏 四品・国持大名・殿上元服・賜諱



松平家 土佐高知藩 山内氏 四品・国持大名







熊本は細川で近衛、鳥取の地震もあったな〜^^;