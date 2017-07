手錠でつながれて絶体絶命!

太陽の光を浴びると体が燃えてしまうノックスの門番モリシゲを助けるために、キュリオの鉄彦(神木隆之介)とユウ(門脇麦)は、門扉につながれた手錠を壊そうと斧を振り上げるのだが、日の出が迫っている。

太陽に焼かれて死ぬか、手首を切り落として命だけは助かるか?の究極の選択…



あり得ない前提とわかったうえで、

自分だったらと

取りあえず想像してみちゃう私

(||゜Д゜)

これは、映画ならではのドキドキシーンだわ



ウイルスにより人類が死滅してしまった世界

生き残った人類は二つの世界に分かれて暮らしていた。



ウイルスに抗体を持つ人類ノックスは、人工的に作られた、太陽光を遮断した都市で生活をしている。理知的で合理的・生殖能力は弱い。

対する生き残った人類は、差別的言葉キュリオ(骨董)と呼ばれ、村社会を作り貧しい原始的な自給自足の生活を送っている。二つの生活圏の境の橋は門により閉ざされている。



転換手術によりノックスになりたい鉄彦は、門番のモリシゲと友達になろうと接近

モリシゲはノックスの合理主義的社会に小さな疑問を持っていたところ、鉄彦と接するうちに徐々に人間的な発想が芽生えてくる。

3歳のユウをおいて家を出て、ノックスになったレイコは、子供が出来ないためユウをノックスにして引き取ることを考える。最初は拒んでいたユウなのだか…



ノックスに転換した人が『すっきりとクリアになった』と語るのは、

本来の人間らしさ

悩むこと(煩悩)をなくしての自由になったから、それが幸せなのか、不幸なのかを突きつけてくる。



ノックスになって、変わってしまったユウを目の当たりにして考えさせられる。



原作は、前川知大さんの戯曲「太陽」





先週は、「セトウツミ」からの

「DEATH NOTE light up the NEW world」

池松壮亮&菅田将暉、東出昌大



「世界から猫が消えたなら」

佐藤健 宮崎あおい

映画の方がわたくし断然好きです!



「お父さんと伊藤さん」

上野樹里 リリー・フランキー 藤竜也



延滞しちゃった(>.<)準新作100円だったから借りたのに…延滞金1944円払ったw…