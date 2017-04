ヌム・ンの語源、水を飲む

私は沖縄方言が古くて、沖縄方言から派生した



言葉が普通語だと度々述べています。 英語では



水を「飲む」のは「drink」ですが普通語では「飲む」



と言います。沖縄方言では「nw mw=ヌム」ンです。



「ヌム=nw mw=no mw=飲む」の変化が分かり



ます。







アッカド語とヒエログリフのアルファベット

表記は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語

アッカド語(T)







nw 水 water







mw 水 water







mu' (A) 水 water







me' 水 water





me' shqe' 水を扱う a person

一介の in charge of

助っ人 water





bet me 水を water

貯蔵 tank

する物、



タンク





ma'me' 水 water





ma'mish 水の like

ような water













