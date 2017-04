プー・ネン、フー・ネンの語源、悪い状態を並列、濡れ手に粟の否定

「運が悪い」の名護方言は「pw=プー」「ネン



=nen=nn」です。 前に「濡れ手に粟」には



「nfr」が含まれていて「良い」状態を表すと述



べました。その「nfr」を「pw=悪い、否定すべ



き、否定」を付けて否定した言葉が「良くない



=否定=pw」「nn=nen=否定」と推測されま



す。 ヒエログリフは「多少」と同じ構造で後ろ



の「pw」の意味になっています。 名護方言は



「否定」を表す言葉の並列だと分かります。音



変化に注目してみましょう。 名護方言の「pw」



は首里方言では「hw」に変ります。









ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語





Hw 否定詞、 usually in

否定を negative

表す時 statement

に用い

られる

場合が

普通





どちらか rather

と言うと





しかし but





他に besides





〜以外 except











nfr pw 良くない、 no

駄目だ





何も there is

無い not





nfr n 良くない、 no

駄目だ









nfr 良い good





穀物、 grain



粟も穀物

の一種





良い生活、 well

幸福 being





良い good

事物 things





宝物 treasures





美、 beauty

美しさ、





美しい beautiful





親切な kind





公平な fair







nfrw 良い good

事柄 things





宝物 treasures





美、 beauty

美しさ









tp 良い事の a good

nfr 始まり beginning





成功 success







Hrw 空 sky





天 heaven



一番上 top





空にある those above

物、特に (in heaven

星 especially

the stars)







Hrw 祭日 holiday,

nfr 良い日 happy day,



お祭り festival





nn 違う、 not



否定 no















Middle Egyptian Dictionary

-Mark Vygus

(11mb - updated April 2015)

