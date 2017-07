子供が月が欲しいと泣く理由、ヒエログリフ由来の表現

小林一茶の俳句に「名月をとってくれろと泣く子かな」

があります。言葉使いの達人は「月」「泣く」「子」が

「同じ音、似た音」である事を、本能的に知っていたので

しょう。「a=名月」「rm=泣く」「rn=名前=個人の名

=子供の頃から呼ばれる呼称」である事が分かります。





ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。





ヒエログリフ 日本語 英語



a 名前 (name of

(月の) a month)





rn 名前 name



rn rn 名簿 name list



点呼 roll call









kA 名前 name

個性 personality,

人格





rm 泣く、 to cry



偲び泣く to weep







rmi 偲び泣く、 to weep

憐れみ

を催す

ように

泣く

不平を to complain

言う





rmw 偲び泣く、 to weep

憐れみ

を催す

ように

泣く

泣き叫ぶ to wail



rm 魚 a fish











