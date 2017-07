シーブンの語源、足す、只で同じ物を加える、おまけ、一緒にする、

「 100+3」でも「98+2」でも「足す」

行為は「数が増える」事は誰でも知っています。

二つ以上の物を「一緒にする」事が「shbn=

shi'bun=シーブン」、 「おまけ」の原義だと

推測されます。商売人は沢山買ってくれるお客

には1%強〜2%弱程度を只で同じ商品を追加

していました。私の母は私が小学5年生の頃か

らマチヤ・グワーを営んでいました。小売店を

持っていました。味噌など「一斤=600g」

を買うお客には「10g程度」「shbn=shi'nun

=シーブン」していました。 「僅かな無料の

追加分でお客様を満足させる」一つの手段で

ある事が分かります。







ヒエログリフ、アッカド語、トルコ語

のアルファベット表記は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語

アッカド語(A)





shbn 一緒に together

する with



sifir (T) 零、ゼロ、無量 sipher,sypher,

zero. nothing,

naughty

注: 英語の 「sieve=篩にかけ選り分ける、分別する」

の語源と推測されます。



sha'bu' 満足する be satisfied

she'bu' 満足する be satisfied











