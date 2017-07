乱獲、殺戮、語尾に付く qw は怖い

禁句、労苦、数字の最後の九など語尾に付く



「qw」の音は「悪るい」状態を表す場合が多い



です。これらの表現もヒエログリフ由来と推測



されます。









ヒエログリフのアルファベット表記



は次の通りです。









ヒエログリフ 日本語 英語









Aqw 滅亡 rwin





荒廃 havoc





不幸 misfortune





破壊 destruction







破滅 devastation





死にかけ the dying



ている者





腐れかけ the perishing



ている者





Aqw 力の fade



衰え (of power)





崩れ to beome



かけて delapidated



いる





焼入れ shrink



による (from



縮小 cooking)



料理して



縮んだ







滅びる to perish







腐る to decay





悲しむ to come



ように to grief



なる





破壊 to be



される destroyed





aqw 備蓄 provision



した



食糧





食糧 food





盗んだ stolen



商品 goods







戦利品、 loot



略奪品







収入 revenue









aqw 友だち friends





仲の良い intimates



人たち







付添人 attendants







aqw 捕虜に capsized



した







dqw 粉 flour



粉末 powder





r qw 敵 foe













