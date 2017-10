外来語を使うと本当の事が分からなくなる



可能性があるのが、体の「マッサージ」でしょう。



「擦る=xosuru=xsr=マッサージ」である事が



分かると、人体を揉んで「xsr=xosuru=擦る」



仕事は「病気や疲れ」を体の「外に追い出す」



仕事である事が分かります。







ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語







xsr 追い to drive

払う away







擦る、 to remove



手を動か

して、物

を動かす、

















Middle Egyptian Dictionary

-Mark Vygus

(updated April 2015)

872