闘いに「m-aqe=負け」たら全てを失う覚悟が



必要でしょう。「aq=手に入る」を「m」で否定



している言葉が「負ける」です。名護方言では



「m-aqi=マキ」ンと言います。 草木は生きて



いる時には引き抜くのはかなり力が必要と思



われます。枯れたなら割と簡単に「手に入る」



かもしれません。人間が「負ける」と言う事は



「地面に倒される」事と言えそうです。









ヒエログリフとアッカド語のアルファベット

表記は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語

アッカド語(A)











aq 入る to enter





の中に to enter

入る (into)







aqaq 突き to penetrate

通す、



入る to enter











marqu (A) 潰れた crushed





地面、 ground



塩や

草に salt,

関する glass









