人に頼む事は人手を利用する事です。自分



の手で処理する「範囲」を越える事になります。



「他人の手を煩らわす」事が 「i rawy=依頼」



である事が分かります。 「依頼」の言葉に



「自分で出来る範囲か、そうでないか」が含ま



れている事が分かります。





ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語





r awy 範囲 limit



終り end



国境 end ( of a

country)





r 口の絵が picture

表す音 of mouth





r 口 mouth







rA 口 mouth





Awy 腕を to stretch

伸ばす arms





awy 両手 hands



両腕 arms





ewy 両手 hands















Glosbe English Egyptian

(Ancient) Dictionary







Middle Egyptian Dictionary

-Mark Vygus

(11mb - updated April 2015)

