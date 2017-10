だんまりの語源、黙っていると自分に良い事がある

「nfr=nmr」の音が含まれていると、その肯定は



「良い」事で、その否定は「悪るい」事になるだろう



と述べました。「nmr=良い」状態になる事を期待し



て今は「da=駄」目な状態、不利な状態を我慢して



いる態度が「da-nmr=da-nmari=だんまり」と推測



されます。





ヒエログリフのアルファベット表記



は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語







nfr とても very



nfr 良い good





nfr 良い good



穀物、 grain



粟も穀物



の一種



良い生活、 well



幸福 being



良い good



事物 things



宝物 treasures



美、 beauty



美しさ



美しい beautiful



親切な kind



公平な fair





nfrw 良い good



事柄 things



宝物 treasures



美、 beauty



美しさ







nfr pw 否定、 、 no



良くない







何も there is



無い not





nfr n 否定、 no



駄目だ、



良くない





tp 良い事の a good



nfr 始まり beginning



成功 success











Hrw 祭日 holiday,



nfr 良い日 happy day,



お祭り festival





la (A) 否定、 no



違う not









Middle Egyptian Dictionary



-Mark Vygus



(11mb - updated April 2015)



