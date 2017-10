喘ぐの語源、闘う、合すと弱い、敗者の表情

力のある人は「争い」が好きなようです。

敵と力を「aha=awa=合」せて、誰が強い

か腕比べをしたいようです。 力のある人

は「試合、喧嘩」が好きと言っても良いで

しょう。 「aha」行音は「aha」だけが

「争いが好き、強い」状態で、逆の「争い

を避けたい、闘う、合すと弱い」状態は

「ahi, ahw, ahe, aho」で表されるようです。







ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語





Ahw あへぐ、 misery

悲惨、

息を

切らす

状態

問題 trouble

痛み pain

悲しみ sorrow

悲嘆 grief

問題 trouble

痛み pain

悲惨と to feel

感じる miserable

悲しい to feel

と思う sad





aHA 戦う to fight

戦う to combat

反対する to oppose

喧嘩 to quarrel

する

論争する to wrangle

戦い fight



戦闘 battle



aHAw 戦争 war



喧嘩 to quarrel



aHAt 戦場 battleground

戦士、戦場 worriors

で戦う人



pa aHaw 艦隊 the fleet



aHa 立ち上がる to stand up



aHAty 口論する to quarrel



論争する to wrangle



反対する to oppose





r a 戦争 warfare

aHa (反対する

敵に立ち

上がる)



立場、地位 position

(貴方の) (your)







Middle Egyptian Dictionary

Mark Vygus

(11mb - updated April 2015)

8

76

152