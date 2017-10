「焼き=y-arqi」に「終り」の意味があると



付け「y-arq=焼き」刃も直ぐに使えなくなる、



長持ちしない、駄目になる、刀の役目を果



たせない、この刀は「もうこれで終り」だと



分かります。







ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。





ヒエログリフ 日本語 英語







arq 終り the end



限度 limit





arqy 月末、月 last day

の最後 of

の日、 the month

晦日





arq 大晦日、 last day

年の終り (of year)











Middle Egyptian Dictionary

-Mark Vygus

(11 dm - updated April 2015)

