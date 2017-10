冷静さえを欠く状態が高ぶった 精神状態です。 そう言う時には 実力を十分発揮出来ない事になる でしょう。高「ぶった=butta= bta」にも「悪るい」結果を招く 「bwt, bta」が含まれています。





ヒエログリフのアルファベット表記 は次の通りです。



ヒエログリフ 日本語 英語



btA 罪 sin

有罪 to be である guilty

間違い wrong

悪事を to do wrong 働く

犯罪 crime

btA 悪人 villain

悪事 wrongdoing

bwt 恐怖 horror

忌み嫌う abhorance 事

憎悪、嫌悪 abomination 酷く嫌う to detest bw 忌み嫌う to detest

否定 no 違う not

bw dW 悪者 the bad

最悪 the worst

Middle Egyptian Dictionary -Mark Vygus (11mb - updated April 2015) 364 335