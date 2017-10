人間は豊かになると三度の食事以外にも 物を食べるようになっています。 間食ですが お「つま=tu-maa」「み=身=実」とも言います。 「おつまみ」は同義語の並列かもしれません。



ヒエログリフのアルファベット表記 は次の通りです。



ヒエログリフ 日本語 英語



mAa (食料として) fit to be 提供される offered のに適して いる



提供する to offer

贈る to present



ikw 果物 fruit

ゴマ sesame



