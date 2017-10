人間は「気絶している」なら他人と 会話は出来ないです。 気絶する病気に 卒「中=tiw」があります。卒中の「中」 は「ハイ」と言えない、会話が出来ない 状態を表していると推測さてます。「卒 =外=出た、終った、していない、否定」 と推測されます。





ヒエログリフのアルファベット表記 は次の通りです。





ヒエログリフ 日本語 英語





tiw はい、 yes

確かに certainly 承り ました、



確かに そうです



本当に verily そうです





tiwy 貴方の of yours 為です





