沖縄方言が分かる人は「dar=ダー」の 意味は分かるでしょう。「相手」の「手」から 「自分」の「手」に「物が移動する」事を要求 しています。



ヒエログリフのアルファベット表記 は次の通りです。



ヒエログリフ 日本語 英語



dAr 奪う to rob (誰か (someone) から)

(物を) to steal 盗む (goods)





Middle Egyptian Dictionary Mark Vygus (11 dm - updated April 2015) 264