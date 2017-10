ドイツ連邦軍が軍事演習 2017 年 10 月 15 日 18:22 ミュンスター / ドイツ 【 10 月 15 日 AFP 】ドイツ連邦軍は 13 日、北部ミュンスター( Munster )の演習場で軍事演習「ランドオペレーションエクササイズ( Land Operation Exercise ) 2017 」を実施した。 (c)AFP http://www.afpbb.com/articles/-/3146781?cx_part=latest&cx_position=8 Das Gefecht – von der Defensive in die Offensive Bergen, Niedersachsen, 12.10.2017. ― Es wird ernst. Oberstleutnant Thomas Zimmer, Kommandeur des Panzergrenadierlehrbataillons 92 und zugleich der Leitende der Station „Gefechtsschießen Operation verbundener Kräfte“, befiehlt die Schranken der Schießbahn zu schließen. In den folgenden 90 Minuten der Informationslehrübung (ILÜ) 2017 zeigen rund 850 Soldatinnen und Soldaten mit fast 80 Gefechtsfahrzeugen und Gefechtsmunition atemberaubende Bilder. „ Wir wollen am realen Gefecht erklären, wie wir Fähigkeiten streitkraftübergreifend verzahnen und zielgerichtet einsetzten. Ja sogar nationenübergreifend zusammenwirken – auch unsere niederländischen Kameraden der 43. Mechanisierten Brigade sind mit ihren Schützenpanzern CV-90, in den Gefechtsverband integriert “, erklärt Kommandeur Zimmer. https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/start/aktuelles/aus_der_truppe/!ut/p/z1/hY_RC4IwEMb_I2-bqOtRkcAYWlmWe4mhwwzbZCzpoT--SeCbdA8f3Pfd_Y4DDlfgSkx9J2yvlRhcX_PwllB2YmRDCDtThDKW0yIgCCPqQwWXfyPcxWilYgRlK6F2jGiVUYRQAgfeSq_RStpZrVS2d9oZYbXxRm3sMCcvY1zi9S3UCKcJjpZT-BOX_u5Q-RFOs-Q4Ax9iEu9lVzTz01DfhWoHuddN_DPG55bmedB9AQvriBI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ ドイツ国防軍は今や全欧州の国防をめざす・ ロシア軍は伝統的に西欧を併呑することが目標である。 エカテリーナという女帝はもともとドイツ出身でありロシア語はできなかったがロシアに女帝として迎えられ優れた貢献をした。 ロシアは後進国でありドイツ騎士団がボルガ沿岸を開拓した。