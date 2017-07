青いイタダキ…他 (・∀・)

どーもコロです













昨日 買い物に行き

帰宅して、 部屋着に

着替えようと ハーフパンツを

脱いだら…

裾の中からスーパーのレシートが

落ちた(((゚Д゚)))ガタガタ





買い物して直帰したし

しかもベルトしてたし

どーやって ハーフパンツの

内部に入り込んだのか

不明((( ゚ д ゚ ;)))









ありえぎし ε=(゚Д゚)ノノ



















……てなわけで

今日は 5月12日〜の

報告になりますっ(゚∀゚)ノ







《凱旋》

前日 GOD引いたので

また打ちたくなり

着オリンポス(・∀・)







で、、、、

激熱とか 遅れとか

ハズレまくり(´・_・`)





もう やめたい…と

思っているのに



怪しげな出目に

惑わされ



気がつけば 20000円あべし

( ´д`ll)( ´д`ll)











で、やっと当たりまして

2セット目に

黄色7が 連しまして

3セット乗せました(≧∇≦)キャッ















で、5セットでしゅーりょー









純増少ないけど、

とりあえず枚数では

ちょいプラス(* ̄▽ ̄*)









非等価なので

交換したら →ちょい負け















で、次は ジャグで

地道に増やして

少しプラスになったら

やめて帰ろう♪♪…と、

思いながら歩いておりましたら











ふとサラ番が目に入りました。







本日当たりゼロ

32ゲームやめ



前日300ゲームやめ







これが宵越しならば

合計400のゾーンまで

あと少し!

よしそれまで

回してみるか(*゚▽゚*)



…と、スロ番組でよく見る

立ち回り?みたいカンジで〜



着 轟剛天(・∀・)





↑注※ 轟のパパ

















で、狙い通りのゲーム数辺りで



当たり(´▽`)ホッ





赤ボーナスから



→ イタダキラッシュ

ゲット(* ̄▽ ̄)b









で、これが 青イタダキ(*≧∀≦*)



青い轟かっけー(☆∀☆)







♪♪〜青いイタダキが僕を責める

炎カラダ灼き尽くす

Get you 冷たい君の素肌がいつもココロ狂わせる

惑わせて You're my Girl.〜♪♪







と、SMAPの歌を

心の中で歌いながら

消化♪〜(・ε・。)









で、1000枚ちょい出て

一旦終わったと思いきや





→仁王門→引き戻し(≧∇≦)







今度は 赤イタダキ















1432枚 獲得





その後は 引き戻しなす(*´・ω・`)









久しぶりにサラ番打ったん

ですが ラッシュは

やっぱりおもろい(^q^)











結果



凱旋→1018枚

サラ番→1298枚



投資 24000



回収 41600



17600円の 石田みつ子

勝ちおめれでした\(^o^)/







↑注※ 轟常連の食堂のオバチャン



























5月13日



友達とカラオケ♪〜(・ε・。)





90点超えは 3回しか

なかった(´・_・`)









毎度お約束の

スキマ《奏》♪♪



店内でスピッツが流れていて

久しぶりに

歌いたくなったので

スピッツ 《青い車》♪♪





最近は スキマを越すんじゃ

なかろうか。。というくらい

大好きな米津玄師の

《ポッピンアパシー》♪♪

























5/15



《バジ絆》



鷲か鷹かトンビか

知りませんが…

くわえてる小役が矛盾(☆∀☆)



→643枚







《ジャグ》



ナイスなペカリで

プラスを確信(σ・∀・)σゲッツ!!













結果



ジャグ→972枚

絆→578枚



投資15000

回収 27800



12800円の

如月左衛門&北電子

プラスのハーモニー\(^o^)/















で、この後

負けたり、ちょい勝ちしたり

負けたり、負けたりしたので



29日まで スロは休止して

ました(´・_・`)



多分…計80000万くらい(T_T)





……



……



以上です(・ェ・`=)













