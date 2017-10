北米インディアン・ビレッジ　＃2）ナイヤガラ瀑布周辺／観光紀行！・・・

ナイヤガラ瀑布からは、約150キロ離れている!・・・









Crawford Lake Conservation Area:

Crawford Lake Conservation Area is a conservation area owned and operated by Conservation Halton near the community of Campbellville in Milton, Halton, Ontario, Canada.

It is categorized as a regional environmentally sensitive area, an Ontario Area of Natural and Scientific Interest, and part of the Niagara escarpment world biosphere reserve.

The conservation area contains Crawford Lake, a reconstructed Iroquoian village, and several hiking trails.





Crawford Lake Conservation Areaは!、〜

✦ カナダ・オンタリオ州・ホルトン地区内ミルトンに位置しており、ホルトン環境保全協会が所有し運営する保護区である!・・・





✦ 環境に敏感な地域、オンタリオ州の自然科学的関心地域、およびナイアガラの断崖絶縁世界の生物圏保護区の一部に分類されている!・・・





✦ 保護地域には、クロフォード湖、再建された ※イロコイア村 、 いくつかのハイキングコースがある!・・・

















Fees 入場料金

Adult (15-64) 大人 ⟹ $7.50

Senior (65 & over) 高年者 ⟹ $6.50

Child (5-14) 子供 ⟹ $5.25

Child (4 & under) 幼児 ⟹ Free 無料





Iroquoian Village:

Visit the reconstructed 15th century Iroquoian village, and explore local history. From 1973 to 1987, excavations uncovered 11 longhouses on the site and over 10 000 artefacts from day-to-day lives of the Iroquoian people who once lived in the village. Three of the longhouses have been reconstructed based on the archaeological findings. Wander around the village and learn about what daily life was like over 600 years ago through Interpretive programs, including simulated digs and fire staring demonstrations. The state-of-the-art Deer Clan Longhouse recently opened in 2014, and features seasonal contemporary art exhibits from local First Nations artists.









イロコイア村:

再建された15世紀のイロコイア村を訪れ、・・・地元の歴史を探索し当時の イロコイア・インディアン の生活に思いを馳せるのも一興です。





※ 註/イロコイア・インディアン:

白人が北米大陸に移住し開拓する前に!〜、

カナダ:オンタリオ州/ケベック州/ニューブロンッズイック州!・・・

米国:NY州/バーモント州/マサチューセッツ州/ニュージャージー州/メイン州/ペンシルバニア州!・・・

以上の広大な地域を支配していたモーホーク族の同族。





1973年ー1987年、遺跡発掘した結果!〜、

現場からは11戸のイロコイア・インディアンの『Wibwam(ウイッグワム=長屋)』と10,000点を超える日常生活に必要な様々な器具が発見された!・・・

3戸のウイッグワム(長屋)は、・・・発掘された資料に基づいて再建されている。

村の周りを歩き回り、600年以上前のイロコイア・インディアン日常生活の様子を模擬掘り出し物や火を見つめるデモンストレーションなどの行事を通して学び事が出来る。





2014年、技術の粋を凝らしたウイッグハン(長屋)展示館が開館し、・・・地元のファーストネイション(先住民=アメリカインディアン)アーティストからの季節の現代美術展が開催される。









































偶然に此の岩が発見され、考古学者が周囲を発掘した結果!〜、

周辺がイロコイア・インディアンの集落の遺跡と判明し、… 大規模な発掘へと繋がり、集落の再現が為された。









クロフォード湖底に堆積されていた泥濘化した花粉を測定した結果!〜、

イロコイア・ウイッグワム(長屋)は1430ー1459年に存在していた事が判明!・・・

とがりくいの柵で囲まれた5戸のウイッグワムで250人が共同で生活していた。













女性は開梱された森の中で、…トウモロコシ、豆、スクワッシュ(かぼちゃの一種)培、収穫などに従事した。





因みに、 イロコイアインディアンの間では!〜、

1)トウモロコシ

2)豆





3)スクワッシュ

は三姉妹と呼ばれていた程に重要な作物だったそうです。





時代が変わり、イロコイア集落は!〜、

ヨーロッパから移住してきた白人開拓者・クロフォード家の農場となった。

クローフォード湖環境保全地区の名称は開拓者・(土地収奪者、英国カナダ総統から土地を与えられた)の名に因んでいる。

◼︎【Crawford Lake Iroquois Village Autumn, Campbellville Canada】: 以下の動画が少々(8分)長いですが興味深い網羅されています。時間のある方は是非とも観て頂ければ幸いです。