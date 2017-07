アユちゃん3 -From Heaven To Inferno

アユちゃんと山の観光地へ旅行に行った

二人で山や湖の景色を眺めた

僕は山や湖を背景にアユちゃんの美しい姿も眺めた

夜はバンガローに泊まった

一緒にアユちゃんオススメの「イーヴィルインベーダー」という超無名のB級アクション映画を観た



「あたし、女優だったの

全然売れなかったからやめちゃったけど(笑)

この映画の主役のハナカを演じたの❤」

なかなか面白い映画だった



「アユちゃん、映画の中でもお尻大きいけど、オムツして演じたの?」



「そうよ❤」



やっぱり彼女は変な人

そして、旅行を楽しんだ







数ヶ月後、

アユちゃんの家に遊びに行った

アユちゃんは髪型が変わってちょっぴりギャルになった

アユちゃんの部屋で二人っきり❤

彼女は後ろから抱き付いてきた

「ねぇ、アユちゃん、クサイ…」

「ゴメンね、もう2日くらいお風呂入ってないの❤

今ウンコもしちゃったから❤」



Oh, my god...



彼女の部屋の四畳ほどの狭い空間を逃げ回ったが、、

