相変わらず 日中運用の ヘッドマーク側は 撮らせてくれないのね、、

昨日 闇の19時台 HM側2063号機 &国鉄特急色2139号機 両獲りじゃ!

シャトル79レ いつもは 明るく撮るため ss1/15とかなのですが いつもは 明るく撮るため ss1/15とかなのですが

ヘッドマーク撮るため ss1/50 暗め、、 ヘッドマーク撮るため ss1/50 暗め、、

iso3200 iso3200

こちら側 ss1/20 こちら側 ss1/20 いちおう 電車来たので Lowビームになったっす♪

むさしの号 八王子ゆき いつもは ss1/10 → 1/20で

メルヘンCar メルヘンCar

vs バイク vs バイク

1752E シングルアーム編成でしたね シングルアーム編成でしたね

3092レ

1837E 先抜け 1837E 先抜け



if HM付いてると 想定して…



いい具合で シャッター切れたのに いい具合で シャッター切れたのに 柱:ヒッツ、、

やっぱ 明るく♪ やっぱ 明るく♪ Rear向き ss1/10



本日は 66-30号機 運用(仕業)流れるんですかね? また 逆向きな 日中っす、、

65-2063?の配給レも 逆向き、、

相変わらず My生活! 侵されているかも、、

の海でも行っちゃったほうが 楽なのですが 伊豆の海でも行っちゃったほうが 楽なのですが 毎年恒例の10月 東名高速道路 集中工事期間っす、、