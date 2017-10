The Villains’ World

こんばんは。



私の住む地元の小さな駅でも、今朝自民党の有力議員のスピーチが駅前で行われておりました。



特定の政党の支持をする気はないし、そもそも忙しいので聞いている時間もなく、ビラも受け取らずスルー



してしまいました(汗)



世間では、希望の党に対する期待値がかなり下がってきているようで、その代り、「私は筋を通す。理念や



政策は曲げられない」と言っている枝野氏が作った立憲民主党に対する期待値が上がっているようです。



ですが…これ、全くの嘘じゃないですか。



彼らが民進党時代、「平和安全法制の容認」を謳う希望の党との合流をするため、「満場一致」で了承しました。



ですがその後、小池党首が「排除します。」と、民進党左派の受け入れを拒否する宣言をしたため、自分たちは



排除されることが間違いないと思い、それで慌てて政党を作ったはずです。



それって「筋を通した」とは言えないと思うのですが…。



しかも立憲民主党のメンバーは、あの民主党時代の菅内閣の顔ぶれとほぼ一致しているのです。



菅 直人 首相 ⇒ 最高顧問



枝野幸男 官房長官 ⇒ 代表



長妻 昭 厚生労働相 ⇒ 代表代行



福山哲郎 官房副長官 ⇒ 幹事長



辻本清美 首相補佐官 ⇒ 政調会長



もし政権を取ったら、「憲政史上最悪」と言わしめた、あの暗黒内閣の再来もありえるかも!!



支持されている皆さんは、実は怖いもの見たさ…なのかなぁ(爆)







というわけで…今月も下旬に差し掛かったので、例年通りハロウィンモードに。



記事の内容と結びつけるのは無理やりな感じですが(汗)



なお、きっと来月になってもこのブログではハロウィンネタが続くものと思われます。



ところで昨日は地元弱小球団のファイナルステージ進出が決まり大喜びでしたが、いざ今日その試合に



なったら、案の定打線が沈黙し、カープに得点が入った段階で雨が本降りとなり、リードされたまま試合は



終了してしまいました。



昨日のうちに喜んでおいてよかった(爆)



…ではまた気が向いたら。



アカウントをお持ちの方は、いらしてくださいね。







BGM:DisneySea Disney's Halloween 2015 「Welcome to the Villains' World」 powered by Youtube



