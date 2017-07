Van Morrison ひげ３部作

さてと、Van Morrison です



ちょこっと、スト-ンズのミックジャガ-に似た声



あれほど下手でもない



スト-ンズよりももっと黒い Them のボ-カル担当



途中抜けて ソロとなったが たいしてブレイクすることなく



今日に及んでます



しかし評価は徐々に高まり 昔からのコアなファンがいることも確か



さて、 ある程度ブレイクしたのは ひげ3部作と言われるアルバム群から













Van Morrison のひげ3部作と俗に言われるのは



Moondance 1970 、His Band And The Street Choir 1970 、Tupero Honey 1971 です





Moondance からはCome Running がシングルカット 全米39位



ソロ3作目で 商業的に成功したと言えるアルバム





ここからは Moondance を 好きな曲でして



全体的に聴くと この曲がちょっと異色なんよね



他の曲は スワンプ色が強いが この曲は4ビ-トジャズで ものごっつク-ル



この時、まだ21歳なんよね とてもそう思えないほど 早熟







Van Morrison Moondance



https://youtu.be/Vo3JznMhpWc







His Band And The Street Choirからはファッツドミノに捧げた曲 Domino がシングルカットされており



全米9位 Morrison史上最高のヒット曲ですが



彼には ヒット曲が似つかない 笑







Van Morrison Domino



https://youtu.be/QOsGA4_Y89c









Tupero Honey からはWild Nightがシングル化



全米28位 日本でも結構ヒットしたと思う



そして 何より 名作 Tupelo Honey を収録



甘い甘い、ラブソングだが



なにより Tupelo は プレスリ-の出身地



改めて ロックへのラブソングとも云える







Van Morrison - Wild Night





https://youtu.be/VX2_HahKoe4



















さて Van Morrison のデビュ-は 1964年 Them として



1966年 Morrison は脱退し ソロとなったが





Them 自体は 1971年まで活動 Morrison 抜きで 1979年 再結成もしている



Gloria なんかがヒットした

















ソロデビュ-は 1967年 悪評高き Blowin' Your Mind!



Morrison の趣旨を無視してアルバムを制作 Morrison 自身はこのアルバムをクソ扱い



しかし このアルバムから シングルカットされたBrown Eyed Girl がヒットし



アルバムはそこそこ売れた













2作目の Astral Weeks は 商業的に失敗作だが



後評価が高まり ちょっとづつ売れて 2000年代になってゴ-ルドディスクとなった不思議なアルバム





ロックの名盤とされてるが ジャズ色がかなり高い



そして 3作目以降 ヒゲ3部作です













この後も



Saint Dominic's Preview 、Jackie Wilsonに捧げた、Jackie Wilson Said など収録



Hard Nose the Highway 、 秀逸なバラ-ド曲 Warm Love を集録



Veedon Fleece 、 故郷の北アイルランドに帰り 歌い上げた魂の歌

などなど 優秀なアルバムが出ています







広げるのメンドウで 山積みしてますが



やたら数多く出してるんで



とにかく いろいろ聴いてくださいませ



あと コラボ作品など ご参考に